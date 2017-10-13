《謠言終結站》著涼感冒 無關穿多穿少

2017-10-13

記者林惠琴／台北報導

「天氣冷要多穿衣服，不然會感冒！」在季節轉換時，經常會聽見許多家長對小孩耳提面命的提醒，主要是因為不少民眾將感冒原因與「著涼」劃上等號，認為做好保暖就可以遠離感冒，但衛福部疾管署澄清，這種坊間盛傳的說法並無醫學實證，罹患感冒與穿衣量多寡無關。

疾管署副署長羅一鈞表示，感冒發燒可能也會出現發冷、打冷顫等情形，加上冬季是感冒病例較多的季節，或許因此造成民眾誤解感冒與氣溫有關係，進而延伸出多穿衣防感冒的說法。

不過，羅一鈞舉例說明，曾有一項刊登在國際期刊上的美國研究，將受測者分成兩批，一批待在4℃的冰櫃中，另一批則是泡溫泉，觀察一段時間後，發現低溫組與高溫組罹患感冒的風險並無顯著差異，顯示溫度變化與感冒沒有關係。

羅一鈞解釋，氣溫下降感冒病例會變多，原因是病毒可以在天冷環境存活較久，傳播能力變強，並非少穿一件衣服造成，因此染病關鍵在於有無病原，而非溫度高低。

羅一鈞也提醒，不少家長因為擔心孩子受涼，尤其是嬰幼兒，不只為其穿衣服，還會包上毛巾、棉被，但層層包裹下，反而造成汗水排不出來，容易引發濕疹，甚至黴菌感染；若真的要加強保暖，必須注意保持乾燥。

另外，目前公費流感疫苗已開放施打，疾管署呼籲，符合資格的民眾最好儘速接種，並提醒在流行期間避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

若有發燒、咳嗽等類流感症狀，應及早就醫，且外出要戴上口罩，在咳嗽或打噴嚏時，也要以手帕或衣袖捂住口鼻，避免病毒傳播，同時加強勤洗手等個人衛生習慣，以免被傳染。