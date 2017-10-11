8新興物質列毒品 食藥署管制

2017-10-11

〔記者吳亮儀／台北報導〕新興毒品充斥，除行政院將MAPB（搖頭丸類源物）、Alpha-PVP（喵喵類源物）等八種新興物質列毒品外，衛福部食藥署也增列為管制藥品，因應科學使用需求，製造和保存這類物質的機構須造冊統計每日收支結存。

增列新興影響精神物質MAPB、Alpha-PVP為第二級管制藥品，Butylone、FA、5-MeO-MIPT、MEAPP、Dibutylone、5-Fluoro-AMB為第三級管制藥品。

根據食藥署整理這些物質的資訊，Butylone、Alpha-PVP、MEAPP及Dibutylone是卡西酮類化學合成物質，FA為安非他命類化學合成物質，MAPB則為Benzofuran類化學合成物質，都屬中樞神經興奮劑，且具成癮性，毒性反應包括心跳過速、高血壓、高熱、瞳孔散大、橫紋肌溶解症及精神狀態改變如幻覺、妄想等。

5-MeO-MIPT則為色胺類中樞神經迷幻劑，具成癮性，使用後可能產生急性精神錯亂、暴怒、抑鬱、幻覺、妄想、高血壓及心跳過速等症狀，過量使用具致命危險；5-Fluoro-AMB使用後則產生類似於大麻效果且具成癮性，副作用包含焦慮、激動、恐慌、煩躁不安，並會造成心動過緩及低體溫現象。

食藥署科長劉佳萍說，這些物質在國內都沒核准用於醫療，但有些科學研究會使用到，比照毒品列管等級增列為管制藥品。