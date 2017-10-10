擁百部膠捲影片 放映師張松如見證電影史

2017-10-10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕堪稱擁有最多膠捲式電影、放映機的電影放映達人，隱身在南投縣草屯鎮的郊區，他是66歲的張松如。張松如12歲即當電影看板學徒，繼而學放映電影，曾窮到只喝鹽水度日，但再餓也不敢去偷，因為「電影教我做人道理，知道不能做虧心事」。

看電影 學做人處事

張松如的一生，見證了台灣電影發展史。他說，12歲到草屯鎮的大世界戲院當畫電影看板的學徒。2年之後，放映室缺人手，於是被調去放電影，自此當了逾半世紀的放映師，放映機也從炭棒式、電球仔，一直演變到後期新式機型。而80年代之後，錄影機逐漸普及，電影院一家家倒閉，張松如開始買影片及放映機，在廟會或露天收費放映。

放映電影半世紀，看了很多忠孝節義、因果報應的電影，他學到做人處事的道理。張松如說，母親早逝，自小就跟著賣膏藥的父親跑江湖，收入不穩定，曾有一個禮拜沒有東西吃，只喝鹽水填肚子，因為父親堅持不求人，他更明白不能做虧心事的道理。

電影還教張松如學會寫字，他小學只念了一個多月就輟學，幾近不識字的他，將電影看板上頭的字當畫，一筆一筆「畫」出來，充滿趣味性。

張松如對電影的情感深厚，他把一間鐵皮屋做成小型戲院，住家的外牆掛上親繪「春寒」、「梁山伯與祝英台」、「龍門客棧」等電影看板。他已捐出200多部膠捲式電影給電影資料館，自己仍保留了100多部，有親友來就播放老電影供觀賞。

張松如說，膠捲影片時代不會回來，但這些見證電影史的文物，他仍會繼續保存下去。