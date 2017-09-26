廚餘發電 台中明年搶先啟動

2017-09-26

〔記者楊綿傑／台北報導〕國人浪費食物嚴重，據統計一年廚餘產生量達兩百萬噸，環保署長李應元昨在「循環經濟全球論壇」中，宣示將於北中南設置三座生質能廠，把廚餘用來發電，最快明年台中就會開始運作。

年減1.7萬噸排碳 空出30萬噸焚化垃圾量

環保署指出，北中南三座生質能廠將於六年內、以十八億元興建完成，估計一年將可發電三二九二萬度，售電收入可增一億三千萬元，一年減少排碳量達一萬七四○○噸，每年估可空出焚化垃圾處理量卅萬噸。

環保署統計，去年光餐飲、超商、量販店、超級市場等一百七十七家業者、十一萬多間實體通路，每年因未拆封放至過期、賣相不佳遭丟棄的食品，高達三萬六千公噸，金額約卅八億元。而廚餘佔了總垃圾量二成，若丟棄將造成環境污染，焚燒則將增加垃圾處理量，潮濕也會造成焚化爐機器耗損。

李應元呼籲，從餐桌做起，「惜食」、「減少剩食」是民眾共同的議題，例如，滿漢全席常有十至十二道菜，消費者能否從點菜就減量，主廚需把菜做得更精緻，不要多到吃不完，沒吃完則應打包，不要變成廚餘。

李應元呼籲惜食 滿漢全席減量

李應元表示，許多國家、民間組織紛紛成立「食物銀行」、「剩食餐廳」，減少食物浪費及CO2排放。針對廚餘，環保產業利用創新科技可再利用，除了推廣有機堆肥，自然無毒農業，更將廚餘做為生質能源，德國、荷蘭都有經驗可供借鏡。

李應元說，環保署預計在北、中、南三處都將設置厭氧發酵槽，廚餘發酵後能產生沼氣來發電，目前台中已發包，預計明年開始運作。除了處理廚餘，稻稈也可轉換為生質能源，希望讓所有廚餘、有機物都能轉換成能源。

〈span class=paperkeyword〉廚餘#台中〈/span〉