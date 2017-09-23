3C產品傷眼 白內障、黃斑部病變恐提早報到

2017-09-23

文／梁中玲

電腦、手機與平板已成現代人不可或缺的重要工具，過去眼睛的光害僅來自陽光中的紫外線，但現在的光害，則增加了室內使用3C產品產生的藍光。

多數人因工作或通訊聯絡需求，不得不使用3C產品，長時間直視發亮的螢幕，對眼睛造成嚴重傷害，進而衍生新的文明病—「年輕型白內障」及「年輕型黃斑部病變」。

◎既然生活中脫離不了3C產品，可藉由以下方法調整3C產品使用方式：

●手機的亮度不超過25%，電腦螢幕的亮度與對比都不超過50%：3C產品亮度對眼睛造成的負擔，來自於瞳孔的放大與縮小，當亮度強時，瞳孔會縮小，就容易使眼球感到疲倦，調降亮度可有效減少眼球負擔。

●不要關燈使用手機：在黑暗的地方，人類的瞳孔會放大，若室內光源不足，3C螢幕的藍光，就會大量進入眼睛，導致黃斑部提前病變老化。

●配戴防藍光眼鏡：許多人以為下載防藍光軟體就安全了，但這是絕對不夠的，因為手機的防藍光軟體效果有限，建議配戴具有防藍光鍍膜的鏡片，避免高能量的藍光直射眼球。

●盡量使用電腦版的LINE和Facebook：因為照度和距離的平方成反比，所以同樣是3C產品，手機對眼睛造成的傷害比電腦大，建議如果要聊天或長時間需使用社群軟體，還是以大螢幕為優先。

●要達到10：1的休息：根據目前最新的研究顯示，看著螢幕10分鐘，至少要雙眼遠離螢幕休息1分鐘，這樣對視網膜感光細胞的損傷比較低。

除此之外，因高度近視多為造成「年輕型白內障」的主因，所以民眾一定要克制使用3C產品的時間，外出一定要戴太陽眼鏡，以減輕眼睛的負擔，平時可多吃蔬菜，並適度補充保護眼睛的保健食品，包括葉黃素、丹寧、白藜蘆醇、前花青素等。

無論大人或小孩，只要出現視力模糊，或是看東西對焦距不太清楚，就要立刻接受眼科專科醫師做完整的檢查，才能早期發現，早期治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科部部長）