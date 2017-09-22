《謠言終結站》牙膏無法祛斑 塗抹恐釀皮膚炎

2017-09-22

記者蔡淑媛／台中報導

網路傳言「牙膏不但可美白牙齒，塗在皮膚上，還能淡化黑色素、美白袪斑」，並提供各式塗抹、洗臉、敷臉方法，但皮膚科醫師澄清「這是不可能的」，牙膏利用研磨劑去除齒垢、牙菌斑，但皮膚斑點是長在皮下，不可能磨擦消失，使用牙膏想去斑，不但無效，還可能引起皮膚炎。

網傳能美白？ 醫師：不可能

網路有不少傳言包括：「牙膏可促進皮膚血液循環，加速黑色素代謝」、「具美白成分的牙膏還具漂白作用，對皮膚不刺激」，甚至還有人標榜「牙膏是老人斑的剋星」等。

中山附醫皮膚科醫師賴柏如指出，牙膏不具美白成份，因成份中有研磨劑，可像顆粒般把牙齒表面的牙垢、牙菌斑磨擦掉，並具有界面活性劑可洗掉油脂，在潄口時，髒污一併去除。

牙膏的成份偏鹼，對於偏酸的牙菌斑具平衡效果，但皮膚是弱酸性，長時間把牙膏塗在皮膚上，或是皮膚較敏感的人，要小心會造成接觸性皮膚炎，出現紅、腫、癢、脫屑，且牙膏中的研磨劑，用來洗臉會太過刺激，引發皮膚炎。

賴柏如強調，牙膏可磨掉附著在牙齒表面的牙垢、牙菌斑，但皮膚斑點色素是長在皮膚表層裡面，牙膏不能磨掉，也無法滲透到皮下達到美白效果，千萬不要嘗試。若想要袪斑，建議看皮膚科醫師，針對曬斑、雀斑、肝斑或是老人斑，採取不同雷射、冷凍或塗藥治療。

賴柏如建議，淡斑美白的最好方法就是防曬，防曬做得好，不但不再變黑，甚至能淡化斑點。