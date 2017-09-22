原博館更址澄清湖園區 新北喊不公

2017-09-22

〔記者林彥彤、賴筱桐、葛祐豪／綜合報導〕國家級原住民族博物館館址原訂新北市三鶯新生地，昨確定改落腳高雄市澄清湖園區。新北市政府大表不滿，質疑是政治盤算。原民會否認有政治考量，副主委汪明輝強調，最終決定是由評選小組成員依各地區基地面積、交通便利等項目給分。三鶯可使用面積僅有三公頃，加上位在行水區，較不穩定，所以得分較低。相對澄清湖土地廣達十四公頃，交通便利，可望打造「南原博、北故宮」遠景。

原民會：土地廣、交通便利

原民會二○一五年底宣布原博館設置於新北市三鶯新生地。去年新政府上台後，因立院第九屆第一會期內政委員會決議，決定重選館址，去年七月公告重新辦理選址，共有新北市、桃園市、高雄市、新竹市、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣和花蓮縣八縣市申請，最後由高市雀屏中選。

新北市府發言人張其強以「動機可議、過程可疑、結果可惜」十二個字形容此案。新北市文化局局長林寬裕批，全案是「先射箭再畫靶」，原博館在新北市預定地的可供建築面積近三公頃，周邊腹地近三十公頃，不論交通便利性、基地大小或原住民族人數等條件，新北佔有絕對優勢。

高市原民會則表示感謝。高市原民會主委谷縱強調，高市擁有高雄港、機場、高鐵等海陸空交通優勢，且原博館基地毗鄰澄清湖風景區，將可連結台南、屏東、嘉義等原住民族群，含括高雄既有的十六族群，以及平埔原住民等，形塑原住民族文化廊帶。

原博館基地原來是救國團澄清湖青年活動中心用地，高市府去年底租約到期後收回。

原民會主委夷將．拔路兒說，接下來會先修正先期推動計畫，之後在一年內召開綜合規劃。目前規劃廿八億經費，最快七年後落成。