導遊國考明年鬆綁 業界批牛步化／解決人力荒 學者倡議改由觀光局挑選人才

2017-09-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕政府積極推動新南向、大力招攬東南亞旅客，東南亞語導遊卻一直不足，今年上半年東南亞市場成長近四十％，導遊不足問題更顯惡化。考選部近日預告修正「導遊、領隊人員考試規則」，將降低外語導遊中文考科題數，另開放外語及華語導遊只要加考一科外國語，就能投入東南亞語導遊行列。但新制最快明年才能上路，業界批政策「牛步化」。

東南亞旅客成長40％

東南亞觀光市場飛快成長，但每年報考導遊考試的人數卻跟不上遊客人數，旅遊業者認為，考選部是專責考試的主管機關，不了解觀光市場需求，導遊國考應取消，改由觀光局來挑選具有實務能力的導遊及領隊人才。

考選部專技司長黃慶章表示，業界已多次表達稀少語別觀光人才嚴重不足，該部與觀光局等相關單位達成共識後，決定明年起降低外語導遊、領隊人員類科考試題數。除了「外國語」科目仍維持列考八十題外，其他各科目均由八十題改為列考五十題，降低閱讀中文複雜度；同時開放已有外語導遊人員或華語導遊人員考試證書者，只要加考一科外國語及口試，也能帶東南亞團。

越語導遊要360人 目前僅41人

世新大學觀光學系副教授黃正聰指出，今年來台越南遊客成長率倍增，預估年底可達卅六萬人次，以每個導遊每週帶一個旅遊團約廿人，一年可接待約一千名遊客預估，至少需要三百六十位越南語導遊，但目前國內僅有四十一位，考試回歸觀光局彈性會較大。

台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲直言，這次考試制度「做得不夠」，導遊甄選應該依產業需求考量，日本導遊考試制度已做到雙軌制，台灣只做一半，觀光人才需求應由觀光局依市場需求做全盤考量。

觀光導遊協會理事長伍永益則認為，當初旅行社希望提高導遊位階，因此才列為國考，若現在回歸觀光局主辦，對於考題能否達到一定的信效度，持保留態度。

據統計，一○六年泰語導遊考試有一四五人報考，錄取廿六人；越南語一六七人報考，錄取廿九人；印尼語六十九人報考，錄取廿五人；馬來語十七人報考，錄取六人。