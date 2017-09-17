台灣首例 「奇蹟教授」雙臂移植成功

2017-09-17

〔記者鄭淑婷、吳亮儀、洪定宏／綜合報導〕中山大學企管系助理教授王致遠二○一五年因非典型感染、多重器官衰竭、休克險死，四肢截肢。二○一六年他裝上電子手臂和義肢，重回校園教書，獲周大觀熱愛生命獎章，被封為「奇蹟教授」。今年三月，他再創奇蹟，接受台灣首例雙臂移植手術，手術成功，預定下週二返回中山大學。

王致遠因病截肢 仍重回講台

主治醫師、林口長庚醫院整形外傷科主任林承弘笑稱：「他現在滑手機都很順暢呢！」

王致遠表示，他手術後住院一個月返家，因擔心感染，必須自我隔離，就留在林口女友住處，方便到醫院復健。對於重新獲得「肉臂」，王致遠說：「很高興，也滿懷感恩之心！」

王致遠表示，雖已經半年，但能做的事，還無法像電子手臂那麼多，希望再過半年，能恢復更多。手術費用由醫院研究計畫經費支付。

動員20醫師、歷經13個小時完成

王致遠是英國曼徹斯特大學商學院博士，研究專長為國家競爭力、科技與創新管理、人力資源管理，曾獲選中山大學年度優良導師。

林承弘醫師表示，移植手術由院內異體複合移植中心團隊共二十名醫師、歷經十三個小時完成。

雙臂移植手術在國外已有一百多起案例，在台灣仍屬衛福部列管的人體實驗手術，目前都由醫院自籌經費，已完成的首例雙臂移植，主要是前臂部分，日後希望能做到手肘以上的移植。

截四肢移植雙臂 全球第11案例

王致遠四肢截肢後，原本配戴電子手臂及雙腳義肢，他是全球四肢截肢進行雙臂移植的第十一個案例。

林承弘表示，雙臂移植相較於器官移植有一定難度，屬於複合組織移植，包括神經、血管、皮膚等，尤其是皮膚，比一般器官移植要來得容易排斥。

縫合難度高 皮膚最易產生排斥

林承弘說，手臂移植最主要的目的不是生命延續，而是改善生活品質，雙臂移植又比單臂移植來得有意義，單臂缺乏至少還有另一隻手、患者仍可感受手臂運作，雙臂缺乏只能靠電子手臂，與真實感受仍有不同，雙臂移植可以讓患者重新「感覺」手臂的存在。

他表示，異體移植取用的都是較好的組織，會比斷臂接回效果好。

林承弘說，捐贈者部分也有考量，例如手臂有刺青、胎記等個人特徵會避免，膚色、手臂大小最好與受贈者相近，性別也是考量因素。