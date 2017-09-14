假務農亂種電 台南70件最多

2017-09-14

遏止亂象 農委會：畜禽舍、魚塭優先發展光電

〔記者吳欣恬／台北報導〕政府推動再生能源發展，目標二○二五年要增加至廿％，不少光電業者看準綠能的「錢景」，竟向農民承租農地蓋太陽能發電設施，卻無營農事實，造成「假種田、真種電」。截至今年七月底，已有一○八件違規案件遭廢止容許使用，其中以台南七十件最多。農委會主委林聰賢昨指出，農業設施結合光電是推動綠能的重要作法，將以畜禽舍、養殖魚塭以及埤塘圳路列為主要目標。

農委會四年前修正發布「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，但欠缺審查機制，導致心存僥倖之申請人，得以輕易憑藉農業設施，申請屋頂附屬設置綠能設施，卻未能結合農業經營。以致綠電設施喧賓奪主、掠奪農地資源。監察院就此情況，上週才剛糾正了農委會等單位。

目前，農委會和經濟部能源局合作，先列出「農業設施附屬綠能設施」核准案件清冊，交由各地方縣市政府查核，如有違規限期未改善者，由農委會廢止「農業設施容許使用」，再由經濟部能源局廢止再生能源發電設備申請。截至今年七月已廢止一○八件。

推綠能 農委會設專案辦公室

林聰賢昨日出席「二○一七農電雙贏政策論壇」活動時表示，台灣再生能源比例要提升至兩成，勢必有很大的商機，若金融業擔心行政和環境有變數，或是遇到瓶頸，農委會將成立專案辦公室進行輔導，農業除了農地以外，包括禽畜舍、埤塘等水利設施，以及養殖魚塭都能搭配綠電設施，除能幫助降溫，也能增加能源供給。

農委會企劃處處長蔡昇甫指出，截至今年七月底，國內農業設施結合光電總計有三三○五件，裝置容量達616MW（百萬瓦）。根據經濟部設定的目標，希望農委會在去年七月至明年六月期間可增加450MW。截至今年六月底，距離目標僅剩280MW，蔡昇甫說，絕對有信心可以達到。

蔡昇甫說，目前畜禽舍結合光電佔最大宗，達兩千零廿七件，佔全國畜禽場的九．四一％，未來希望可增加到五十％。

至於農地上違建工廠的拆除行動，首波拆除件數有卅四件，其中以彰化縣十四件最多。彰化縣長魏明谷日前表示將向新上任的行政院長賴清德反映，不能重農業而輕工業，反對拆除農地違建工廠，認為應就地輔導；農委會副主委陳吉仲表示，首波拆除的行動不變。