「馬龍式手術」輔助灌腸 改善排便失禁困擾

2017-09-13

記者蔡淑媛／台中報導

排便失禁有替代療法！一名11歲罹患巨結腸症的男病童雖曾接受手術重建腸道，但始終有肛門失禁漏便的問題，以至於一天得帶7條褲子到學校換穿。直到本月接受「馬龍氏手術」將闌尾（即盲腸）拉到肚臍做小造口，每天只要做一次「順行性灌腸排便」就不會為便便所苦，也不用做人工肛門。

中山附醫小兒外科主任謝明諭指出，先天性巨結腸症的發生率為1/6000，患者因大腸末段神經發育不良，無法排便，約有1/10的病童接受重建手術後肛門鬆弛，造成排便失禁，一直滲便也解不乾淨，每小時都在漏便。

吳小弟在3歲時要脫離包尿布時，才被家人發現他一直漏便，吃止瀉藥和飲食控制都沒有用。接受一般灌腸不僅會疼痛，也只能解1/3的糞便，因長期擔心漏便，吃很少，也出現營養不良情形，身材瘦小。

每天上學得帶7條褲子換穿，回家就包尿布，但是滲便和異味讓他備受歧視，很自卑，也不敢參加戶外活動，甚至一度被要求轉到啟智班。今年8月到中山附醫求診，醫師發現他的大腸裡，全塞滿大便，腸道也擴張大了一半，決定為他進行馬龍氏手術改善。

謝明諭說，這項手術是先做大腸折疊手術，在闌尾和大腸的接合處做抗逆流處理，再將闌尾拉到肚臍做一個0.5公分的小造口，就能從肚臍闌尾的開口做「順行性灌腸」，從大腸起點到終點直腸，讓糞便順流而下，全部灌出，且不會從小口逆流，不用時就把管路拔出，很方便。

吳小弟術後3天學會自己灌腸後，就出院了。他每天早上自己從肚臍闌尾造口灌入開水，在馬桶坐半小時，就能排出所有糞便，幾乎一整天不會再大便，能像正常人一樣生活。日前回診時，終於開心笑了，他說最想做的事就是去爬山，也不用再限制飲食，什麼都能吃了。

另有一名21歲工程師罹患無肛症，長期穿尿布，接受馬龍式手術後恢復正常生活，也開始學游泳，嘗試交女朋友。

謝明諭指出，排便失禁的常見處理方式，有穿尿布、做人工肛門、藥物及飲食控制、逆行性灌腸（從肛門插入軟管灌腸）和順行性灌腸。

利用馬龍氏手術能實現順行性灌腸，適用於重病老人、嚴重脊椎損傷病患的肛門失禁，或是兒童先天性無肛症、巨結腸症的肛門（直腸）先天性異常者，經藥物、飲食控制效果差者，健保有給付。