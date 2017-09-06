疫情升溫 D68腸病毒首例重症 防範須靠勤洗手

2017-09-06

記者吳亮儀、陳建志／綜合報導

中小學開學，腸病毒疫情似隨之升溫！疾管署昨天發布疫情通報，第35週（8月27日至9月2日）全國腸病毒門急診就診達1萬4091人次，已是連續4週上升。昨日更公布國內首例的腸病毒D68重症個案，家住北部的一名兩歲女童感染後併發腦炎、還呼吸困難，仍住加護病房治療中。

疾管署指出，這名患病的兩歲女童在上月中旬因嘔吐及發燒症狀就醫，之後因症狀持續且出現臉部肌肉不對稱、嗜睡、肌抽躍及步態不穩等症狀，再度就醫並收治住院，經檢驗審查確認為腸病毒D68型重症，目前仍住院治療中。

疾管署副署長羅一鈞說，近3年有31例腸病毒D68感染案例，但都是輕症，這個重症個案是首例。D68型症狀表現則是發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肺炎、肢體麻痺。

羅一鈞說，台灣腸病毒D68型目前都是零星感染個案，還沒流行，民眾不用恐慌，並提醒家長與臨床醫師留意各種症狀，無論是哪種類型腸病毒，防範方式都是勤洗手注意衛生，接觸家中5歲以下幼兒最好先洗手更衣。

今年已累計9例腸病毒重症，含1例死亡案例；包括3例感染克沙奇A6型、克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例、克沙奇A2型及腸病毒D68型各1例。

國教署長親示範洗手步驟

為了降低腸病毒感染和散播的機會，教育部國教署署長邱乾國昨天親自到烏日國小，進行防治校園腸病毒宣導，除鼓勵學童培養良好的個人衛生習慣，還親自向國小和幼兒園學童示範「濕、搓（至少20秒）、沖、捧、擦」的洗手5步驟。

邱乾國提醒，腸病毒傳染力極強，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病人的分泌物而受到感染，因此提醒小朋友勤洗手，上廁所後、吃東西前、看病前後、摟抱及餵食幼兒、擤鼻涕後及玩遊戲後等時段，都是洗手的正確時機，並提醒家長和老師注意自身和學童的衛生習慣，掌握「勤洗手、足睡眠、洗玩具、重衛生、速就醫」等5撇步，就能有效控制腸病毒疫情。