守護一輩子的承諾 肢障翁扶養遲緩孫

2017-09-06

〔記者王駿杰／新竹報導〕「好想和您黏在一起！」

36歲的阿方（化名）一出生就檢查出有肢體、心智發展遲緩，從小父母離異的他由祖母一手帶大，祖母病逝後，由患有肢體障礙的好友陳胎新一肩扛起扶養阿方的責任，彼此相依為命幾十年，卻因陳胎新跌倒後生活無法自理，兩人被迫個別安置，兩人的心彷彿被身體困住，直到參加竹市府的無障礙微旅行，才讓這對無血緣關係的祖孫能團聚出遊，隔著輪椅十指緊扣，露出幸福微笑。

社會處副處長魏幸雯說，現年82歲的陳胎新阿公患有中度肢體障礙，獨自在竹市租屋，他與阿方的祖母是情人兼好友，阿方出生後由祖母照顧，由於阿方患有肢體、心智發展遲緩，需坐輪椅，祖母病逝前放心不下，將阿方託付給陳胎新。

團聚出遊 想一直黏在一起

陳胎新將扶養責任視為對阿方祖母「一輩子的承諾」，他對阿方疼愛有加、視如己出，雖然兩人毫無血緣關係，年齡差距大，彼此又行動不便，但陳胎新從未打消扶養阿方的念頭，反用愛灌溉阿方，兩人產生一份獨特祖孫情感。但陳胎新因身體不便與年老退化，後又不慎摔倒，生活無法自理，祖孫倆分別住進機構，已相隔一年未見面。

兩人對彼此甚為思念，社工遂主動邀請他們參加市府7月底舉辦的無障礙微旅行活動。但陳胎新擔心自己坐輪椅，身上又插尿管、穿尿布會造成社工的麻煩，便委婉拒絕。社工除向他說明無障礙旅行的內容，再依天氣與體力負荷修正出遊內容與時間，終於讓陳胎新放下心中大石，開心答應出遊。

這趟旅行有貼心的管家與無障礙巴士接送陳胎新與阿方，兩人見面就十指緊扣，阿方開心的大喊大叫，旁人無不紅了眼眶，兩人最後一起同遊十八尖山、清大校園與眷村博物館。

用餐時，陳胎新不斷提醒阿方不能挑食，阿方雖和陳胎新一樣行動不便，仍然主動替他推輪椅，並告訴社工，他很把握兩人相聚出遊的時光，真想一直和陳胎新黏在一起。