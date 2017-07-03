啪！隱翅蟲皮膚炎暴增

2017-07-03

記者黃淑莉／雲林報導

入夏後高溫潮溼，皮膚問題多，除了常見痱子、汗斑、曬傷外，更是隱翅蟲危害高峰期，皮膚科醫師李琴心表示，一期稻作收割後是隱翅蟲皮膚炎高峰期，民眾不論在室內外都要注意防範。

一名國中女學生因皮膚潰爛在媽媽陪同下到斗南詮華診所就醫，李琴心一看皮膚有片狀紅斑、斑塊中還有水泡、黃白色糜爛膿狀物，且患者自述有灼熱、刺痛及搔癢感，是典型的隱翅蟲皮膚炎。

李琴心表示，隱翅蟲是常見蚊蟲之一，外型黑黃相間，因翅膀不明顯得名，喜歡棲息在水田、草叢裡，一期稻作收割後，牠們沒地方棲身，加上又有趨光習性，入夜後會飛到燈火通明的住宅區，且因體型細長，可以輕鬆鑽過住家的紗窗、紗門，進入人們的生活中。

李琴心指出，隱翅蟲又名「復仇蟲」，因爬到人類身上，大部分的人會用手拍打，牠則因驚嚇分泌出體液及毒素，引起皮膚灼傷、刺痛。

李琴心說，6至8月是隱翅蟲危害高峰期，近半個月來診所的患者，每天幾乎都有3、40人因隱翅蟲皮膚炎就診，甚至有人因延誤就醫皮膚潰爛一大片，塗抹藥膏後，傷口約要1、2週才會痊癒。

李琴心提醒，民眾到戶外儘量穿著長袖衣物，晚上睡覺不要開燈，若有蟲在身上也不要拍打，發現皮膚上有蟲液先用清水清洗，出現線狀或片狀紅斑，有灼熱、刺痛感應儘速就醫。