減少甲狀腺問題 食鹽添碘限量提高

2017-06-30

記者吳亮儀／台北報導

碘吃得太少易有甲狀腺腫大風險，食品藥物管理署昨天發布新的食鹽含碘添加標準，從現在的每公斤12到20毫克，提高到每公斤20到33毫克。

碘是甲狀腺功能要維持正常的必要營養，碘不足會導致甲狀腺素製造不足，造成常見的甲狀腺低能症和甲狀腺腫，但碘攝取過多會造成甲狀腺亢進。

人體所需的碘大部分來自飲食，一般含碘量高的食物多是海產品，如海帶、紫菜、帶魚、干貝、淡菜、海參等；食藥署科長高怡婷說，根據國健署調查，海帶、海苔這類食物非國人常吃的食材，為讓更易攝取碘，因此提高食鹽中含碘量。

依據世界衛生組織（WHO）指引，食用鹽中加碘是安全且具成本效益的政策，可確保每人攝取到足夠的碘。食藥署也建議民眾選擇添加碘的碘鹽取代一般鹽，補充身體所需碘量，但要注意食鹽攝取量。

台安醫院營養師劉怡里說，這樣做法的確可以提高國人碘攝取量，但也不能因此吃更多鹽，因食鹽一天建議量是6公克，吃太多會攝入太多鈉，對身體也不好。

劉怡里說，若照食藥署的新標準，一天可增加78毫克的碘，但也要注意其他碘來源的食物，飲食均衡最重要。

食藥署曾規範加碘或未加碘鹽品的品名、醒語等標示，讓消費者快速且明確了解食鹽產品資訊，加上碘含量新規定，將同步於7月1日實施。