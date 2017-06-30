《謠言終結站》雞屁股會致癌？ 農委會：假的

2017-06-30

記者林惠琴／台北報導

俗稱「七里香」的雞屁股，是許多民眾吃燒烤或鹽酥雞不可或缺的菜色，但網路上卻流傳「因為雞屁股是淋巴腺集中的地方，當中的巨噬細胞可吞食病菌與病毒，但不能分解，因此毒素都會集中在此，甚至可能致癌」，不過農委會和毒物科醫師均澄清，尚無科學證據顯示，雞屁股含致癌物質純屬謠言。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，戴奧辛、多氯聯苯等環境荷爾蒙，或是工業污染環境的有毒金屬，容易沉積在肥肉、內臟等脂肪組織，因此會呼籲盡量吃單純的肉就好，少吃油脂多的部分，但目前並無科學證據證明雞屁股會致癌，民眾不用恐慌。

農委會也指出，網路流傳雞屁股含致癌物一事，查無科學依據或流行病學研究證據，聲明政府對雞肉嚴格把關，選購合法來源的產品，例如CAS驗證肉品等 ，消費者均可安心食用。

農委會也說明，雞肉含豐富營養素且為畜產品中脂肪含量較低者，是我國日常重要的動物性蛋白質來源之一，強調罹癌與致癌強度、濃度、吃的頻率及時間有關，一般燒烤、油炸等料理方式較容易產生致癌物，要避免罹癌的高風險，重要的是飲食均衡、食物多樣化。

另外，網路也有流傳台灣的雞隻大量使用生長激素與抗生素，農委會解釋，生長激素價格並不便宜，一毫克高純度有效果的生長激素要美金一萬元，即使經過稀釋，成本也遠高於雞價，根本不符合成本，不可能為雞注射。

農委會強調，肉雞生長「速成」，包含雞隻長成時間及上市日齡縮短，主要歸因於育種有成、飼料配方改進與飼養環境升級等，應用新型水簾式雞舍，可以通風，並且保持恆溫，讓雞隻情緒保持穩定，同時達到良好的生物安全，降低雞隻疾病發生率與使用藥物的機會，進而能夠穩定生長，因此民眾可以放心食用雞肉。