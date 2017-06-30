蘭嶼貯放核廢料 達悟族人事前不知情

2017-06-30

〔記者鍾麗華、黃明堂／綜合報導〕總統府今天將召開「原住民族歷史正義與轉型正義委員會（原轉會）」第二次委員會議，行政院政務委員林萬億進行「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組工作報告」，據了解，報告初步結論是，當初要在蘭嶼設置核廢料貯存場，達悟族（又稱雅美族）人事前不知情，行政院將以特別法並編列預算的方式，對達悟族人補償。

政院將以特別法 編預算補償

總統府發言人林鶴明指出，由於林務局長期管轄國有林地，與原住民族傳統領域，長期在歷史上、在使用的認知上，有相當多的歧異，林務局針對國有林地與傳統領域提出專案報告，「這是歷史上的第一次」。

此外，林鶴明說，蘭嶼核廢料貯存場當初設置過程，當地的族人或台電，一直有不同的說法、想法，由政務委員所召集的調查工作報告，會針對調查幾十年來的歷史檔案、相關資料，向蔡總統與原轉會委員報告並說明。

對於蘭嶼核廢料場議題，蔡英文總統去年八月一日代表政府向原住民族道歉時曾表示：「我會要求相關部門，針對核廢料儲存在蘭嶼的相關決策經過，提出真相調查報告。在核廢料尚未最終處置之前，給予雅美族人適當的補償。」

至於補償方式？據指出，行政院將以特別法並編列預算的方式，但是要針對過去損失補償，還是就未來貯存場對當地的觀光、經濟發展影響做為計算基礎，仍有待討論。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，真相調查應還原當初為何在蘭嶼設置核廢料貯存場，至於補償問題還要再談，而且也不容易談。他也強調，補償歸補償，還是得將核廢料遷出蘭嶼。

台東縣副縣長陳金虎則說，原本就有透過台電對蘭嶼人補償，就算立特別法，蘭嶼核廢場就能解決嗎？補償額度能否被接受？都是問題。