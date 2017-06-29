南迴醫院籌建推手 辭公職換自由身

2017-06-29

徐超斌︰會爭取巡迴醫師工作 繼續為族人看診

〔記者陳賢義／台東報導〕計畫籌建台東南迴醫院的達仁鄉衛生所醫師、排灣族籍的徐超斌月初閃辭公職，轉任衛福部台東醫院特約醫師，盼藉由「自由之身」不再綁手綁腳，專心籌設南迴醫院。徐超斌表示，會爭取南迴線巡迴醫療醫師的工作，希望能持續為族人看診。

擺脫綁手綁腳規定 建院還差1億

徐超斌說，辭去現職，比較不會受到公部門的規定綁手綁腳，建院還差一億元，會再爭取巡迴醫療回鄉服務鄉親，更期盼各界踴躍捐款支持南迴醫院。台東縣衛生局副局長陳信憲表示，徐在本月初請辭，縣府核准於七月三日離職，將公告招聘醫師接任。

南迴地域狹長，涵蓋太麻里、金峰、大武及達仁四偏鄉，遇重大傷病患就醫總得大費周章，甚至釀成憾事，徐超斌因而發想籌建南迴醫院，族人滿心期待，外界也熱情響應，但推動了七年之久，卻傳出徐閃辭，族人譁然又憂心。

「不是說要守護故鄉嗎？」聽聞徐辭職消息，林姓婦人滿是不解，強調早已習慣給徐醫師看診，真的不知該怎麼辦。但也有人樂觀其成，認為徐醫師換得自由身，可全力籌設南迴醫院及募款。

左手右腳中風的徐超斌曾在九十九年獲得過醫療愛心獎，由於精通母語，加上部落族人不耐到市區看診的舟車勞頓，遂成族人最信賴的醫師。