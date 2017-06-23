左側耳鳴以為感冒 竟罹「鼻咽癌」二期

2017-06-23

記者謝介裕／南投報導

長期耳鳴極可能是健康亮紅燈！

35歲的黃姓男子長期都有耳鳴情形，但他不以為意，最近半個月來，左側耳鳴、耳悶症狀愈來愈嚴重，甚至耳朵好像被一層膜遮住，他原以為是感冒。

幾天前在家人陪同下就醫，醫師為他做鼻咽內視鏡檢查，結果發現耳咽管開口外側已有2公分的腫瘤，經切片檢查後確診為2期鼻咽癌，目前接受治療中。

由於黃男不菸不酒，年輕力壯，被診斷罹癌後，一度連他自己也以為醫師在跟他開玩笑，久久難以置信。醫師告訴他，目前鼻咽癌放射治療技術相當進步，第1期患者5年存活率有9成左右，第2期也有5成以上，黃男沮喪的心情才稍獲寬慰。

南投醫院院長洪弘昌指出，鼻咽癌好發於40至50歲年齡層男性，因腫瘤位置深層，靠近顱底、血管等重要器官，加上早期病徵並不明顯，常被誤認為是感冒或火氣大，以致被發現時病情往往是十分危急、嚴重。

鼻咽癌發生原因相當多，目前以3大類最常見，一是遺傳，如果父母中有1人罹患，則子女罹癌機率就比一般人高出6倍；其次是環境因素，若常吃鹹魚、鹹菜等醃漬食物、抽菸或長期處在空氣污染的場所，罹癌率相對也較高；還有病毒感染，黃男便是如此。

醫師提醒民眾，當出現持續鼻塞、耳鳴、聽力減退、流鼻血或頸部有異常腫塊時，便要多加留意。尤其有家族史、抽菸等危險因子者更不可輕忽，應立刻尋求專科醫師診治，以免錯失治療的黃金時間。