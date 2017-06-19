潛水客冒丘疹 海膽螫刺下毒手

2017-06-19

文／江紀萱

25歲的黃小姐熱愛潛水，最近正為了拿到潛水執照加緊練習。日前潛水後，右側手臂突然出現數個突起的發癢小丘疹。她一開始不以為意，認為只是一般的皮膚過敏，然而範圍越來越大，就醫時，已經擴散成數十個紅癢的丘疹了。

檢查發現紅疹由中心往外成衛星狀擴散，且數個丘疹中央都有疑似黑色的針狀物，要考慮是海膽螫刺引發的肉芽腫。醫師藉由皮膚鏡輔助，用鑷子拔出斷裂插入的海膽刺，開立口服止癢藥搭局部類固醇藥膏塗抹，並請病人將潛水衣右臂可能殘餘的刺處理乾淨，以免下次穿著時又被插到。

台灣是個海島國家，潛水一向是熱門的水上活動，不少皮膚疾病也應運而生。大家耳熟能詳的便是水母螫刺引起的皮膚炎，多半發生在未穿潛水衣的遊客，皮膚病灶呈現一條條鞭狀，又痛又癢。

被尖銳的珊瑚礁石割傷產生蜂窩性組織炎的案例也不少，要特別注意海洋弧菌導致的壞死性筋膜炎，特色是短時間內病灶處會腫脹壞死甚至出現血泡，下方摸起來有氣體產生，若未及時治療，極有可能演變為壞血症。

海膽刺傷的病例也時有所聞，通常是遊客拿起海膽把玩時被刺傷，或是潛水時不小心碰觸到。海膽細長的刺可達30公分，碰觸到很可能斷在皮膚中，皮膚組織便會因異物排斥反應形成一顆一顆的肉芽腫。

有的海膽刺具有毒性，恐造成神經麻痺，或帶有其他細菌造成蜂窩性組織炎。處理方式要把殘餘的刺拔乾淨，否則皮膚會形成肉芽腫把外物包覆起來，日後若想取出，便須以開刀的方式。

另外醫師會視發炎嚴重程度開立外用藥搭配口服藥，若有感染疑慮也會加上抗生素治療。

夏季玩水消暑之餘，也需注意周遭環境，避免意外發生。

（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）