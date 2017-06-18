鼻涕倒流覆蓋咽喉 發聲困難得用力

2017-06-18

文／陳建志

一名45歲女性一直覺得咽喉部位有東西在蠕動，好像卡著「一條蟲」，有時會覺得刺痛。最特別的是，當她想要說話時，就會感覺有人用手掐住聲帶，很難發出聲音。一旦用力發出聲音後，聲音會呈現顫抖與沙啞，說幾句話後，還必須休息一下，才能再「用力」說下一句話。

就醫時，內視鏡檢查發現她有鼻涕倒流，覆蓋在咽喉部位，在發聲時，聲帶肌肉呈現緊張，咽喉部位的肌肉還會因此出現顫抖。

根據神經解剖學，舌咽神經及迷走神經在頸部深處的咽喉兩旁，會組成複雜的咽神經叢，把咽喉部位的感覺訊息向上傳遞進入腦幹神經核；必要時，腦幹會做出反應，再經過這個複雜的神經網絡，把運動訊息傳回咽喉部位，造成咽縮肌或喉內肌的收縮，例如有食物在咽喉部位時，會反射性地吞下去或吐出來。

這位女病患應該是鼻涕倒流對咽喉部位的刺激，傳到腦幹後，居然引起「過度」的運動反射，造成咽縮肌及喉內肌的不自主收縮與緊張；接著，又把肌肉收縮後所引起的局部感覺訊息，傳回給腦幹，形成了一個錯誤的神經反射迴路，造成持續性的咽喉異常感症與發聲困難。

鼻涕倒流大多是過敏性鼻炎或是鼻竇炎所致，保守治療方法莫過於服用抗生素、抗組織胺及化痰劑，或是使用副腎皮質素鼻噴劑，並建議多攝取水分，使鼻涕較為稀釋，以免卡在咽喉部位造成刺激。對於該病所衍生出來的咽喉異常感症及發聲困難，雖然肌肉鬆弛劑也會有治療效果，但最好能服用特定比例的消化酵素及維生素B群等複合療法，以打破這種位於咽喉部位與腦幹神經核之間錯誤的神經反射迴路。

患者在接受前述療法後，不僅喉嚨不再感到緊緊的，連說話時的聲音也恢復往日的清晰與輕鬆。

如果感冒後，喉嚨卡卡、緊緊或發聲困難持續超過3週時，宜就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）