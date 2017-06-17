服用可待因 哺乳要小心

2017-06-17

文／曾翌捷

俗話說「醫生驚治咳，土水驚抓漏，總鋪驚吃兜」，說的就是醫生最怕治咳嗽，因為咳嗽最不好治療。而哺乳期間，為了不影響母乳品質，每位新手媽媽對用藥也都小心翼翼。

雖然大部分的止咳化痰藥物皆安全無虞，但是美國食品藥物管理局（FDA）仍於日前發布了警訊，建議12歲以下的兒童或正在哺乳的女性不要使用含可待因（Codeine）或特拉嗎竇（Tramadol）的處方藥，以免造成兒童或嬰幼兒呼吸抑制的風險。

可待因是從鴉片中萃取出的生物鹼之一，一般是透過與中樞神經系統的受器結合達到鎮咳的效果。可待因因為需要在肝臟經過特定酵素（CYP2D6）代謝後，才會轉化為具活性的嗎啡成分。由於轉化效率低，因此臨床上使用較為安全，所以被廣泛應用在鎮咳及止痛的藥物中。

但是，某些人因為其特定酵素結構的不同，會加速可待因成為嗎啡的速度，使得血中嗎啡濃度快速上升，造成呼吸抑制等副作用。這一類所謂的「超快速代謝者」估計在東亞族群（台、日、韓）大約有1%-2%的比率。

過去曾有哺乳的超快速代謝者使用含可待因藥物，造成哺育的嬰兒死亡的不幸案例。

目前可待因在我國是屬於受管制的藥品，但是依照所含可待因的濃度不同，有的是屬於處方藥品、有些僅屬於一般指示藥品。若以一般含有可待因的咳嗽糖漿來看，市售流通的產品就有上百種。

因此家有孩童的家長或是正在哺乳的母親使用止咳藥物要特別小心。若是民眾對目前使用的鎮咳藥物有疑慮，建議您可向醫師或藥師諮詢，或是利用衛生福利部食品藥物管理署的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢系統」，即可得知藥物成分中是否含有可待因。

（作者為高雄馨蕙馨醫院醫師）