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疑吃未煮熟海鮮 科技男染急性A肝

2017-06-15

記者王俊忠／台南報導

32歲的吳姓男子無慢性病史，疑因常外食、吃未煮熟的海鮮出現全身倦怠、噁心、嘔吐、茶色尿等症狀，就醫檢驗肝功能指數逾5000、黃疸指數也高，診斷是急性A型肝炎住院。

成大醫院表示，近兩年國內A肝病例增加，提醒民眾A肝有疫苗可施打；平時應避免生飲、生吃食物。

成大醫院指出，這名在科學園區擔任工程師的男患者，就診前身體健康、無任何慢性病或相關病史，醫師仔細詢問發現其因工作關係常外食，發病前曾到夜市吃未煮熟的海鮮類食物，可能因此感染急性A型肝炎，經治療後已痊癒出院。

成大醫院感染科醫師薛伶珊表示，近2年國內急性A型肝炎病例較往年明顯增多，105年確診病例破1000人，且年齡集中在20-39歲，為歷年來新高。防範A肝除了做好飲食衛生預防「糞口傳播」外，也可自費接種疫苗，95%以上的人接種1劑疫苗後，就可產生保護抗體。按期完成2次疫苗接種者，其所產生的免疫力可維持20年以上。

薛伶珊表示，A肝主要透過糞口傳播，藉由食入遭受病毒汙染的食物或水感染A肝病毒，造成急性肝臟發炎，潛伏期約15-50天，感染後可能出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐不適，後續可能黃疸，初期症狀和感冒類似，常容易混淆。

老年人或原本就有慢性肝炎，如B肝或C肝帶原病人，有可能併發猛爆性肝炎導致死亡，但大多數患者經支持性治療會自然痊癒。

需注意的是，急性A肝患者的糞便排泄物有大量病毒顆粒，如果汙染到水源或食物，造成許多沒有抵抗力的人吃到遭汙染食物，尤其是生飲、生食，可能造成A肝大流行。

A肝雖不會導致慢性肝炎，但有10%患者在急性發病後6個月內有可能復發。薛醫師提醒預防A肝，應注意飲食衛生，不可生飲、生食，食物應煮熟，尤其是生蠔或水產貝類，同時保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前都需正確洗手。

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  • 海鮮應煮熟後再吃，以免病從口入；圖為情境照。

    海鮮應煮熟後再吃，以免病從口入；圖為情境照。

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