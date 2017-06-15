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8歲童愛吃生魚片 肛門夾出260cm活蟲

2017-06-15

記者吳亮儀／台北報導

吃生食要注意！

北市一名8歲女童日前大便時覺得肛門很癢且有異物感，就醫後發現肛門竟有蟲在動，最後醫師從肛門夾出一條長達2.6公尺的蟲體，確診是裂頭絛蟲病。

三軍總醫院小兒感染科主任王志堅指出，女童感染的廣節裂頭絛蟲、又叫魚肉絛蟲，是最大也最常見的人類絛蟲。裂頭絛蟲病發生在北半球和南美洲，其他地區也可能因食用進口魚類而導致裂頭絛蟲病。

王志堅轉述，女童平常會吃生魚片，且曾在北市山區景點食用生魚片料理，醫師將蟲體的節片及蟲卵送驗後，形態學上確診為裂頭絛蟲病，蟲體DNA進行分析確認為最常見的廣節裂頭絛蟲。

王志堅說，廣節裂頭絛蟲未成熟的蟲卵通過糞便排出後，約18到20天後蟲卵成熟，並產生六鉤幼蟲，之後發育成裂頭蚴（讀音同有），被第一中間宿主淡水甲殼類、第二中間宿主（小型淡水魚）食入之後，遷移到魚肉中，發育成長尾幼蟲。

人們常因生食或食入未煮熟的魚肉（例如鱒魚、鱸魚等）而得病。幼蟲發育成絛蟲而存在於小腸中，長度可超過10公尺，未成熟的蟲卵從節片產出，可達100萬個蟲卵，並經糞便排出再進入環境中，被感染5到6週後，蟲卵即可出現在糞便中。

王志堅說，裂頭絛蟲病可以是一種長期感染，大多數感染者如同這位女童是無症狀的，其他表現少見，可能包括腹部不適、腹瀉、嘔吐和體重減輕，呼籲民眾避免生食，食物最好煮熟，以減少感染機會。

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  • 醫師經女童肛門口取出仍在活動的蟲體，長度達260公分。 （三總提供）

    醫師經女童肛門口取出仍在活動的蟲體，長度達260公分。 （三總提供）

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