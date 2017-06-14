血壓飆高呼吸喘 腎動脈狹窄惹禍

2017-06-14

記者陳建志／台中報導

台中2名年約50歲男子，近來接連出現血壓飆高、呼吸不順，還出現肺積水等症狀，前往醫院檢查後，才發現竟是腎動脈狹窄作祟。經醫師進行金屬支架置放後，不適症狀才大幅改善，其中一人因此避免洗腎，另一人也不必再當藥罐子。

醫師提醒引發血壓高的原因眾多，民眾應就醫檢查確認病因，切忌自行服用降血壓藥，以免延誤病情。

亞大醫院心導管室主任黃國書表示，近日一名男病患因血壓飆高，加上不明原因喘了快2個月，就醫後先到胸腔內科看診，檢查後發現肺積水，且疑似有肺炎狀況，經安排心臟超音波檢查，發現左心室收縮率不佳，有心臟功能衰竭狀況，替他植入心導管冠狀動脈支架。

進一步檢查發現腎功能不佳，腎臟超音波顯示，右腎先天性萎縮，腎動脈血管攝影更發現左腎動脈嚴重狹窄，若狀況持續惡化恐需洗腎，立即安排進行腎動脈支架置放。手術後腎功能穩定，血壓和心臟功能也恢復正常。

另一位主治醫師潘泓智也收治症狀相似的患者。該名男患者到院時，收縮壓高達180mmHg，不過服用好幾種降血壓藥，血壓還是沒有降低，且因肺積水，加上呼吸衰竭進行插管治療，不過安排心臟超音波檢查顯示心臟功能正常。進一步檢查才確認也是腎動脈狹窄造成，經支架置放手術後，不但肺積水問題大幅改善，目前僅需服1到2種降血壓藥就能控制血壓。

潘泓智指出，高血壓可分為「原發性高血壓」和「次發性高血壓」，其中高達9成屬於原發性，僅1成是有特定原因造成的「次發性高血壓」，腎動脈狹窄就是常見的原因，包括長者、三高、菸癮者、冠心病和腦中風病史的民眾都是易罹病族群。

黃國書提醒，造成高血壓的原因眾多，民眾若出現高血壓症狀，千萬不要自行購買成藥，或和家人共服降血壓藥，應儘快就醫檢查確認病因，平時也要養成適當運動習慣，以及少吃高油、高鹽食物。