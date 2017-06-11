手腕橈側疼痛  簡單動作可緩和

2017-06-11

文／蔡明倫

鄭小姐因工作需要，必須長時間使用電腦及操作滑鼠，一旦工作量變大，就容易出現手腕橈側疼痛；另一位賴先生酷愛打羽球，每週打兩回，有時還會有加賽的練習及比賽，以致手腕橈側常感到疼痛。

在工作與嗜好都不容易調整的情況下，其實可以透過一些簡單的動作，減少手腕橈側疼痛的情況發生。

●握緊拇指屈腕（圖1）：右手四指握緊拇指，好比是握拳，手腕彎曲、手心向下、拳眼向左，拳頭位於右肩前方，此時緊繃感出現在拇指外側和手腕背側，維持30秒後，手指張合5下，這是1回完整動作，須反覆5回。

●張開手掌後扳（圖2）：右手伸直，手掌掌心向上，左手抓握右手四指並往下扳動，使手腕及手掌關節轉動處出現緊繃，維持30秒後，手握拳張開5下，反覆5回。

●端盤握杯伸展（圖3）：右手以類似端盤子動作停留於胸口前，拇指朝前，左手如握杯子般將右拇指緊握並往下扳動，當拇指與手掌交接部位膚色由紅潤變白，則表示達緊繃程度，保持相同緊繃感30秒後，放鬆休息，握拳張手5下，反覆5次。

●掌朝下舉啞鈴（圖4）：右手抓握適當重量啞鈴或手提包握把，手肘靠緊身體側面呈90度，掌心朝下手腕往下彎曲，接著使力將啞鈴以手腕動作抬起，以此來回動作反覆交替10-30下。

●拇指舉啞鈴（圖5）：右手抓握適當重量啞鈴，手肘靠緊身體側面呈90度，豎起大拇指朝上，接著以穩定的速度將大拇指朝向前方，反覆交替10-30下。

接近於大拇指的手腕手指處關節活動程度、肌肉柔軟度和肌肉力量，是上述活動建議的健康促進目標。

活動過程若有不適情形，應先停止該活動，待醫師或物理治療師檢查並建議可行才繼續。

（作者為大林慈濟醫院物理治療師）