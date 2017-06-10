反應性關節炎上身 美髮師痛到難工作

2017-06-10

文／楊登和

23歲的蕭小姐是專業髮型設計師，6個月前開始出現右膝蓋反覆疼痛，在這些症狀前，常會泌尿道感染，接受口服抗生素治療。在骨科及家醫科檢查後，都沒有發現骨骼異常。

她斷斷續續使用止痛藥控制關節疼痛，但最近1個月開始出現手部小關節疼痛，影響她的髮型設計工作，因此轉至風濕免疫科進一步檢查。

其實蕭小姐一直有慢性下背痛問題，尤其在早上起床時會比較厲害，門診實驗室檢查可以發現有輕微的發炎指數上升（ESR：37與CRP：0.6），HLA-B27檢查為陽性，右膝無明顯腫脹，但膝蓋下方有痛點，骨骼肌肉超音波可發現右膝有輕微關節發炎並積水，髕骨韌帶的骨骼附著點也有發炎情況，骨盆X光檢查有雙側2級的薦腸關節炎，尿液檢查顯示仍有白血球上升的情況。

臨床上懷疑是反應性關節炎的表現，因此給予抗生素治療其泌尿道感染，類固醇及免疫調節劑治療其周邊關節炎。

反應性關節炎是血清陰性脊椎關節炎的其中一種，典型的表現是反覆性的下肢周邊關節炎，發現的年紀常在20歲到40歲的年輕人，以男性為主，但女生還是可以看到。

反應性關節炎是一種無菌性關節炎，大部份的關節炎病患在感染控制得當後，周邊關節炎可在4週內得到改善，但HLA-B27陽性較容易進展成慢性的關節炎。

治療方面可用口服抗生素治療其細菌感染，若關節炎或肌腱炎仍持續出現，可使用低劑量類固醇及免疫調節劑來控制。

蕭小姐經過1個月治療後，其右膝關節炎得到相當程度改善，可以再繼續工作。

（作者為國軍臺中總醫院風濕免疫科醫師）