【健保新制】住院免押健保卡 最快7月上路

2017-06-08

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部預告「全民健康保險醫療辦法修正草案」，進一步規範慢性病連續處方箋未攜帶健保卡無法開立、遺失得由原處方院所補發，但領藥限期、藥品遺失或毀損再就醫費用須自行負擔，未來辦理住院時，也不必再押健保卡，且經主治醫師同意後，可請假外出看診，預定最快今年七月上路。

慢病連續處方箋 未帶健保卡不能開

目前全台一年近六百萬人持有慢性病連續處方箋，以高血壓、高血脂、糖尿病等「三高」患者為主，健保署專委林淑範表示，為避免慢性病連續處方箋不當使用或遭部分藥物依賴患者濫用，新法規定民眾未攜帶健保卡就醫，以開立一般藥品處方箋為限，不可再提供長達九十天的藥了。

此外，首次領藥要在開立處方箋的三天內完成，之後各次則須於前次用藥期間屆滿前十日至屆滿後五日內領取，否則醫事服務機構不再受理調劑，但若不慎遺失慢性病連續處方箋，得由原處方院所補發。

住院方面也有新制，刪除民眾住院時，應留置健保卡的規定，同時如有不同疾病須診療，該醫院並無設置適當科別，經主治醫師研判確有需求時，患者得請假外出求診。

主治醫師同意 患者可請假外出看診

醫改會副執行長朱顯光指出，健保卡具報稅等多項功能，由醫院保管，住院患者會擔心個資問題，對新規定提高彈性樂見其成。不過，慢性病連續處方箋限制領藥時間，不利分級醫療，應該評估配套。

該草案預告期為三十天，衛福部預計最快七月上路。