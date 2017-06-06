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科技部助理敘薪 不看學歷看專業／八月起取消「酬金參考表」

2017-06-06

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部將從八月起取消「科技部補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表」，刪除以學歷作為敘薪的標準，也將取消敘薪天花板和樓地板限制，讓具有專業能力的優秀研究助理，領到真正符合工作表現的薪資；新制上路後，預計每年會有九千多名研究助理及博士後研究人員適用。

取消敘薪天花板和樓地板限制

科技部針對不同學歷的專任助理制定敘薪標準，例如同一助理工作，學士學歷應聘，第一年起薪月薪三萬一五二○元，任職九年後最高只能調到三萬八四二○元；碩士學歷者，第一年三萬六○五○元，最高則為四萬三五七○元。以學歷作為敘薪依據，限縮專業人力價值，且造成同工不同酬，天花板限制也常造成優秀人才無法久留問題。

科技部長陳良基也說，過去執行科技部計畫時，曾有國際名校畢業的博士看到開出的博士後研究薪資，以「無法養活妻兒」為由婉拒，讓他感到羞愧。

9千多人適用 有助於留住人才

因此科技部將自八月起，改要求各學研機構應以專業能力及工作表現作為敘薪依據。此外，科技部也將從八月起取消博士後研究的教學研究支給額度限制，同樣改以評估專業能力作為敘薪依據。

台大工會秘書林凱衡批評，科技部雖拿掉薪資上限，但也打開樓地板，若考慮到計畫經費可能會被核刪，計畫主持人恐只會更壓縮人事經費，恐嚴重拉低專任助理薪資。清大、交大等大學認為，新制能讓研究經費運用更有彈性效率，也有助於留住人才。

陳良基表示，若發現有用人單位刻意壓低薪資，審核其申請科研經費時會斟酌調整。

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  • 科技部長陳良基昨表示，自今年八月一日起刪除專任助理敘薪依學歷分級的規定，並要求各學研機構敘薪標準應著重在專業能力及工作表現。（記者吳柏緯攝）

    科技部長陳良基昨表示，自今年八月一日起刪除專任助理敘薪依學歷分級的規定，並要求各學研機構敘薪標準應著重在專業能力及工作表現。（記者吳柏緯攝）

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