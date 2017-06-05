導遊考試刪考科、減少題數

2017-06-05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為挹注東南亞語導遊人力，考選部近日將與觀光局等相關單位研擬縮減導遊考試科目及列考範圍，可望將是導遊考試十三年來最大變動，預計年底公布新的考題大綱，鼓勵更多新住民子女或僑外生投入稀少語導遊行列。業者呼籲，此舉未來更希望能將導遊考試權回歸觀光局，且希望未來筆試可逐步降為只占總分三成，更朝實務選才。

旅遊業盼筆試只占3成

政府推動新南向政策，但東南亞語導遊仍少得可憐。據統計，一○五年錄取泰語、越語、印尼語及馬來西亞語的人數都未破十五人，來不及應付快速成長的東南亞旅客。

自九十三年導遊資格考列為國家考試後，考試範圍就沒調整過。考選部表示，導遊考試未來改由觀光局舉辦涉及觀光修正條例修法，但未修法前，為回應旅遊業對導遊考試更彈性的需求，決定由考選部主動先將「不必要障礙」做合理調整，包括刪減考科、列考範圍及題數等。

考選部解釋，過去曾針對韓籍旅客大增，韓語導遊供不應求問題，而將導遊實務二考科由八十題降為五十題。而導遊考試其實核心問題出在列考範圍太大，只減題數不是辦法，因此決定更界定明確考題範圍，將與觀光局開會討論研擬新的考綱，計畫在明年三月考試前的四個月提出新案。

北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲則建議，新住民及華僑擁有語言優勢，是外語導遊最重要的能力，目前筆試多在考兩岸人民關係條例等法規知識，很沒意義，建議可比照日本導遊雙軌制，除有導遊考試外，也能透過旅行社的職能認證增加稀少語導遊。