指甲黑線條 小心皮膚癌

2017-06-03

文／林政賢

13歲的琪琪由媽媽帶來看診。媽媽一臉憂心地指著琪琪的右手食指說：「她的手指頭，怎麼會有一條黑黑的？我有看過一則報導，說這個可能是皮膚癌，要不要緊啊？」

果然在患者的食指上，可以見到有兩條淡淡的，縱向褐色條紋（圖1）。我問她：「這樣有多久的時間了？」媽媽回答：「不知道耶，沒特別注意。最近她才跟我說。」

用皮膚鏡檢查病灶，並觀察這些色素的分佈型態，確認這些色素並沒侵犯到外圍的皮膚。可以確定是「縱向黑甲症」。

最常見的發生原因是指甲下面或後方的皮膚長了黑色素細胞「痣」或色素「斑」，色素延伸至指甲所造成。它不像是有惡性黑色素瘤，不用太擔心。只要定期追蹤它是否有其他的變化即可。

除了上述因素外，其他像黴菌感染、外傷、指甲下出血、服用某些藥物等，也有可能讓指甲看起來黑黑的，所以一定要請皮膚科醫師看診，才能正確診治。

東方人最擔心的就是好發在「四肢」的一種皮膚癌—惡性黑色素瘤。惡性黑色素瘤是皮膚腫瘤中，惡性度相當高者，很容易轉移到身體的其他地方。

惡性黑色素瘤可怕之處是，它長得很像一顆黑色的痣，因此常常被輕忽，造成嚴重的後果，更不用說，如果是藏在指甲下面，就更難被發現，僅能經由指甲上的一點點色素，透露些許蛛絲馬跡。

◎什麼狀況下要懷疑有惡性的可能？（參見圖2）

1.色素延伸至近端指甲前的皮膚

2.色素出現在遠端指甲下的皮膚

3.顏色條紋，粗細不同，顏色不同，間距不等

4.有長短不一、顏色濃淡不一的線條

其中的一些細微變化，常常需要皮膚科醫師使用專業的「皮膚鏡」，才能清楚分辨，一般肉眼不見得能輕易分辨。對於有疑慮者，甚至常需要藉由皮膚切片的病理檢查，來確定它是良性或惡性。

雖然有這些特徵，惡性黑色素瘤的機率比較高，但這並非絕對的，也有例外。反過來說，沒有這些特徵，也不保證不是惡性的皮膚癌。

一般來說，年紀愈小，惡性的可能性愈低，反之，50歲後，惡性的機率就漸漸升高。如果身邊有年紀較大的長輩，出現這種縱向黑甲，建議趕快給皮膚科醫師看診，才能及早發現可能的惡性黑色素瘤，及早治療。

（作者為林政賢皮膚科診所院長）