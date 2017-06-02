〈謠言終結站〉不吃晚餐更健康？ 恐罹腸胃疾病

2017-06-02

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「不吃晚餐可減少脂肪堆積，使心血管系統順暢、腸胃適當休息，且在餓的情況下抵抗力越好，有機會把人體毒素排出」，但營養師警告，若長期不吃晚餐，空腹時間過久，可能造成肌肉量減少，免疫力下降，並有引發胃炎與消化道潰瘍的風險。

彰化基督教醫院營養師陳燕華表示，不吃晚餐，剛開始體重會減輕，但長期下來，若身體處於過度飢餓的狀態，將啟動防禦機制來適應外在環境改變，造成基礎代謝率下降，消耗熱量速度減緩，對於下一餐吸收率會代償性的增加。

某一餐吃特別多的時候，胰島素分泌量增加，多餘熱量在胰島素作用下就會轉去合成脂肪，因此不一定瘦得比較快。

陳燕華也說，影響心血管疾病因素很多，包含年齡、體重、家族病史與遺傳、抽菸、糖尿病、高血壓、高膽固醇等，但不會因為夜間飲食就造成心肌缺血而猝死，不吃晚餐、心血管系統才順暢的內容並不正確，只是人體生理時鐘日出而作、日落而息，晚上需要消耗熱量較白天少，晚餐建議5分飽即可，避免囤積過多熱量轉化為脂肪。

至於「不吃晚餐、腸胃可獲適當休息」的說法，陳燕華強調，當身體超過10小時空腹，消化系統仍持續運作，只是分泌消化液量會減少，長期不吃晚餐反而會造成消化道受到胃液腐蝕造成黏膜受損，容易導致胃炎與消化道潰瘍。

「在餓的情況下，抵抗力越好」的傳聞更是令人疑惑。陳燕華解釋，飢餓時，人體只會有兩種反應，將以各種型態儲存在體內的熱量，例如血液中的糖分等拿來運用，或是分解血液與肝臟中的脂肪製造熱量。若長期不吃晚餐，空腹時間過久，身體會分解皮下脂肪，甚至分解肌肉，產生熱量，一旦肌肉減少，免疫力就會下降，將感到疲倦虛弱無力、思緒無法集中。

陳燕華建議，飲食應該掌握「早餐吃得好、中餐7分飽、晚餐吃得少」的原則，並搭配運動，增加肌肉、熱量消耗，且提升基礎代謝率，以促進健康。