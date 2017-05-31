青少年糖尿病 2種運動有效降血糖

2017-05-31

文／王威傑

19歲的林同學平常的嗜好就是待在房裡上網，一掛網就忘了喝水，日前泌尿道感染，尿液檢查報告也意外發現他的尿糖指數偏高，林媽媽擔心兒子罹患糖尿病，但他自認年紀輕又不會頻尿，糖尿病不可能找上他。

林同學身高172公分、體重92公斤、 腰圍101公分，祖母患有糖尿病。抽血檢查發現，他的飯後血糖224，糖化血色素9.1，確定罹患糖尿病，他十分驚訝無法置信。

隨著西式飲食普及、缺乏運動習慣，根據國際糖尿病聯合會統計，學童及青少年族群發生糖尿病的比率，在20年間上升了350%，顯示糖尿病患的年齡層正在往下降。

胰臟會分泌胰島素，胰島素負責把血液中的糖轉換成能量提供使用。家族遺傳、肥胖、飲食不恰當、缺乏運動或長期服用某些藥物，身體會先出現「胰島素阻抗」使血糖不易轉換成能量，造成血糖累積而偏高。

糖尿病的發生，絕對不是抽血前3天狂吃大餐，或這兩個月吃太多甜食造成，而是長年累月的「胰島素阻抗」造成的。

想預防糖尿病或糖尿病初期病友，有氧運動和肌力重訓有助於改善胰島素阻抗。

有氧運動指的是運動當下可以說話，但不能唱歌，有點喘但不會太喘的中等強度運動，例如：快走、慢速游泳、騎單車、有氧舞蹈等。

另外，肌力訓練並非只是練肌肉讓線條美觀而已，當身體肌肉比例越多，胰島素的敏感度越高，經過重訓的肌肉能讓體內的胰島素更敏感，有助於降低血糖。

林同學開始積極跑步、做重訓。一年後，體重從92公斤下降到80公斤，糖化血色素從9.1進步到7.8，雖仍未達標，也接受服用單一降血糖藥做更好的控制。從此養成運動的好習慣，降低病情惡化的機率。

（作者為台南市立醫院家庭醫學科醫師）