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微創脊椎減壓手術 磨平骨刺好得快

2017-05-31

文／陳秋涼

67歲的張先生每年都參加媽祖遶境。今年3月時，他才剛開始走就覺得腰部痠痛，連帶右腳從屁股痛到腳底，好像被電流電到，只能到路邊坐著且彎腰休息，才慢慢減輕症狀，之後只要繼續走，右腳就痛，症狀反覆不斷。

後來張先生做了核磁共振檢查，才知道脊椎有嚴重骨刺。醫師診斷他有嚴重的「脊椎狹窄」，壓迫右腳坐骨神經，經施行微創脊椎減壓手術後，隔天就又健步如飛，右腳麻痛症狀完全解除，背部傷口也僅有一點點刺刺的感覺。

人的脊椎骨，俗稱「龍骨」，由上而下是由頸椎、胸椎、腰椎，以及薦椎所組成。「龍骨」的功能，一是支撐身體，讓我們抬頭挺胸；另一個是保護脊椎神經。但是隨著年紀老化、工作搬重物磨損、運動傷害或車禍意外等原因，導致脊椎骨磨損形成骨刺、脊椎關節退化粗糙、脊椎韌帶肥厚增生，以及椎間盤磨損突出破裂，造成脊椎骨結構壓迫神經造成下肢嚴重疼痛。

「脊椎狹窄」起初可能只是下背部痠痛，略感僵硬，無法彎腰撿東西；症狀再嚴重一點，除了背痛，還可能步行時，單側下肢劇痛，就是俗話說的「跛腳」，如果缺乏適當的診斷及治療，甚至會惡化導致下肢無力，以及大小便失禁。

如果發現有下背部痠痛合併單腳或雙腳麻痛，可能有「脊椎狹窄」造成坐骨神經壓迫，需要找專業的醫師諮詢診斷，千萬不可以亂服成藥， 以免延誤病情。

脊椎狹窄會導致下肢麻痛無力及大小便問題，也會因疼痛而影響老人家的生理機能，例如高血壓或是心臟病控制不良，造成不利的後果，最終嚴重影響生活的品質。

目前脊椎手術中，有先進的微創手術，不僅傷口小，病人的恢復更是快速。只需將骨刺磨平，去除肥厚增生的脊椎韌帶，若有鼓出的椎間盤則予以刮除，不必破壞脊椎的骨性結構，自然效果良好且恢復迅速。

（作者為彰化基督教醫院骨科部主治醫師）

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  • ▲下背部痠痛、合併單腳或雙腳麻痛甚至跛腳，可能是脊椎狹窄造成坐骨神經壓迫；圖為情境照。（照片提供／郭芳智）

    ▲下背部痠痛、合併單腳或雙腳麻痛甚至跛腳，可能是脊椎狹窄造成坐骨神經壓迫；圖為情境照。（照片提供／郭芳智）

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