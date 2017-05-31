露營享受大自然 防曬防蟲不可少

2017-05-31

文／洪禎澤

露營、戶外野餐，近年來很流行，但假日過後總有民眾來掛病號，熱衰竭、腹痛腹瀉、皮膚蚊蟲咬傷紅腫，甚至抓破皮併發蜂窩性組織炎。提醒民眾，戶外活動是健康的事情，但應做好防護措施、注意安全，才能留下美好的回憶。

28歲的江小姐來到診間，主訴全身倦怠無力、頭暈、感覺身體熱呼呼、食慾差，詢問病程後，她表示假日與親朋好友一起去戶外野餐，回家後就覺得不舒服。仔細檢查後診斷為熱衰竭，主要是長時間待在炎熱的環境下，卻忘了多喝水，因此出現脫水現象，建議她多補充水分，加強散熱及休息緩解症狀。

也有人去露營、戶外野餐吃到不潔、變質食物導致腹痛、腹瀉；常見小孩在野外玩耍被蚊蟲叮咬，抓到皮膚紅腫、流血，甚至併發蜂窩性組織炎。

因此建議到戶外露營、野餐，最好準備不容易腐敗的食物，如真空滅菌包裝、罐裝食品，攜帶冰桶、保冰裝置；奶製品、肉製品等食品勿放置在室溫下太久，以免孳生病菌。

野外活動防蚊蟲叮咬，建議穿淺色薄長袖保護，並減少於晨昏時刻到林木茂密的地點活動；也可考慮噴灑含「敵避」成分的防蚊液，但3歲以下及孕婦初期不建議使用。

很多小孩喜歡玩沙、溜滑梯等活動，飲食前，務必要洗淨雙手，以防病從口入。

露營地點通常在山區，日夜溫差大且氣候多變，小朋友要注意夜間保暖。

（作者為彰化秀傳紀念醫院家醫科主治醫師）