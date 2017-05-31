台大憂影響競爭力 學者籲建立評鑑制度

2017-05-31

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部將實施新的高教深耕計畫，採「均分」制度讓上百所大學都有補助，有學者憂心變成「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，上百校均分稀釋經費，怕是將讓高教放棄頂尖研究，教學成效卻不見得能提升多少，呼籲應建立屬於台灣的評鑑體制，讓研究與教學並重，才是關鍵。

台灣大學教授黃光國說，過去高教做法錯誤，看論文指標，導致學界衝論文點數，連帶影響教學，然而教育部不敢真正解決問題，如今只是把經費重新分配，均分給全部大學，怕是會變成高教界的前瞻計畫，只是在分錢罷了。

「未來高教肯定兩邊落空！」他更批評，台灣高教品質缺乏篩選機制，高中生幾乎百分百進大學，如何提升卓越？也沒有自己的評鑑基準，事實上研究與教學本應並重，大學應維持好的研究，才有好老師帶領好學生，未來不給錢研究，頂大肯定垮下，再均分到教學，也不見得能有多大成效，恐將兩邊落空。

研究、教學若不能並重 恐又兩頭空

有嫻熟高教的學者也憂心分析，以學生為主體、要求教學創新是對的方向，但若將以往「拔尖」的競爭性計畫經費，全變成校校深耕、「平頭式」補助，顯示高教政策發展的民粹化，教育部想面面討好，讓大專雨露均霑，但對台灣高教發展是不好的，國際競爭無法進步，而原本應因少子化退場的學校反能苟延殘喘。

台大主任秘書林達德則表示，過去台大獲頂大計畫第一年補助卅億，後來逐年降到剩十七、十八億，但台大的特色跟任務之一，還是須做國際型競爭，台大若做好，也會把其他學校的高教品質拉高，盼未來深耕能爭取到廿億規模的補助，至少維持目前頂尖研究及教學現狀，否則恐影響運作，更恐與國際差距越拉越大。

明道大學秘書長周建明則說，明道學生近六千，但過去教學卓越計畫補助門檻太高，從未拿過，而校址位處彰化縣，農業是特色，過去雖養過兩匹馬，但因費用太高而放棄，未來若有幾千萬補助，就可發展精緻農業、休閒農場等，結合餐旅與觀光等領域，發展學校特色。