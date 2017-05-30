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指甲油含有機溶劑 食藥署籲加註警語

2017-05-30

〔記者吳亮儀／台北報導〕愛塗指甲油的女孩們注意了！衛福部食藥署近日公告，因指甲油有添加有機溶劑，呼籲製造廠商要在外包裝加註警語，例如遠離火源、注意通風、孕婦及十二歲以下孩童避免使用等，消費者購買使用時也該注意。

食藥署科長洪國登說，美國、歐盟等國家也都有類似規定，因為指甲油含易揮發的有機溶劑，因此建議廠商要加註警語。

食藥署建議的五項警語包括：一、注意通風。二、遠離火源及熱源。三、孕婦及十二歲以下孩童避免使用。四、避免沾染皮膚、眼睛及吸入。五、產品屬外用，若誤食請送醫處理。

但洪國登表示，目前對指甲油的標示僅是「建議」性質，沒有強制規定、也無罰則，是在輔導階段並建議廠商加註，且最好五項警語都加註。

洪國登也提到，未來可能會將這項建議納入化粧品衛生管理條例，等於有強制規定、且違規者會有罰則，但未具體說明時程。

不過目前已有些化妝品內若有特定成分須強制加註警語，例如含水楊酸、樟腦、薄荷醇（腦）、水楊酸甲酯等。

像是含有果酸（AHA）成分的化妝品商品，應標示注意事項「嬰兒及孩童不宜使用本產品」，含有樟腦（Camphor）、薄荷醇（腦）（Menthol）、水楊酸甲酯（Methyl Salicylate）且可能為二歲以下兒童使用時，應於產品標籤仿單或包裝加註「二歲以下兒童使用須諮詢醫師或藥師」。

洪國登說，若有強制規定須加註警語的化妝品沒有按規定標示，可依化粧品衛生管理條例開罰十萬元以下罰款，並可依消保法要求商品下架。

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  • 食藥署建議指甲油製造廠商在商品外包裝加註五項警語。圖為市售指甲油。（記者吳亮儀攝）

    食藥署建議指甲油製造廠商在商品外包裝加註五項警語。圖為市售指甲油。（記者吳亮儀攝）

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