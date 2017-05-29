《愛肝加油站》B肝肝指數升高 不一定是病毒有抗藥性

2017-05-29

文／許金川

Q：我的先生是B型肝炎帶原者，服用貝樂克3年了，最近回診發現他的肝指數又高起來，GOT 85、GPT 126，看到肝指數升高，我們實在很緊張，因為聽說用藥期間，肝指數升高，有可能是病毒產生了抗藥性。

可是醫師說，我先生的B肝病毒已經測不到了，不會是抗藥性的問題，比較有可能的是，他最近使用的保健食品造成，要我們先停用保健食品。這樣就夠了嗎？有需要先換別的抗病毒藥物嗎？

A：B型肝炎患者在服用B肝抗病毒藥物期間，假如原本已經降低的B肝病毒數又再度升高，通常要懷疑是不是B肝病毒發生了突變，對藥物產生了抗藥性，以致原本服用的B肝抗病毒藥物無法壓制B肝病毒。

此時通常會做B肝病毒的突變分析，也就是抽血檢測B肝病毒的基因是否有發生特定的突變，而這些突變可能就是導致B肝病毒對藥物產生抗藥性的原因。

你的先生服用貝樂克至今3年，目前B肝病毒都降低至測不到的程度，這表示B肝病毒已經被抗病毒藥物給壓制住了，並沒有抗藥性的疑慮，最近GOT、GPT又升高，應該與B肝病毒無關，所以繼續服用貝樂克即可，不需換其他藥物。

若你的先生近日有服用保健食品，的確有可能因此導致藥物性肝炎，所以醫師才會建議你的先生先停用保健食品，如果肝炎真是保健食品所致，通常在停藥後，肝指數就會逐漸下降了。

另外， 口服B肝抗病毒藥物治療期間，不要輕易換藥，只有在B肝病毒確定發生突變，才會依據突變的基因點去調整用藥，或者患者服用藥物後，有比較明顯的副作用，才可能需要換藥。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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