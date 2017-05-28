《健康聚寶盆》預防老來失智 飲食有一套

2017-05-28

文／呂孟凡

預估2050年，全世界將會有13億多的失智人口，如何預防失智是大家相當關心的議題。不妨參考以下飲食模式，預防失智。

◎地中海飲食

地中海飲食模式主要強調吃粗食，減少精緻食物的攝取。其含有許多對健康有保護效果的食物，例如：水果、蔬菜、豆莢類、全穀類、魚，以及橄欖油。

避免吃速食、含糖飲料、精緻澱粉、加工食品，並少吃紅肉，可適量攝取乳製品及酒精。

◎健康飲食指引

此指引是由世界衛生組織所建立，可預防慢性疾病。

健康飲食指引強調飲食中，來自飽和脂肪酸的熱量應少於總熱量的10%、多元不飽和脂肪酸的熱量應佔3-7%、蛋白質佔10-15%、複雜醣類佔50-70%、膳食纖維每天應攝取27-40公克，菜及水果每天攝取量應高於400公克、堅果類攝取30公克以上，寡糖、單醣及雙醣類佔總熱量的10%以下，膽固醇每天攝取量低於300毫克。

◎得舒飲食

得舒飲食是用來預防及控制高血壓的飲食模式，強調攝取大量的蔬菜、水果，份量約為各4-5份、攝取2-3份脫脂或低脂乳品、堅果每週攝取4-5份、減少飽和脂肪酸的攝取，強調全穀類的攝取，另外將精製糖的攝取降到最低。

失智的危險因子包括肥胖、高膽固醇血症、糖尿病、年齡、基因、家族史、頭部創傷等。

其實上述3個飲食模式都強調攝取大量的蔬菜水果、全穀類，並減少攝取飽和脂肪。

雖然對於這些飲食模式所進行的失智相關研究結果並非全部有效，但這些模式對於一般人來說，其實也是相當健康的飲食模式，例如有助於預防心血管疾病、高血壓等，不妨試試看！

（作者為台大醫院營養師）

營養師的小叮嚀：

若有慢性疾病，那麼上述飲食不一定完全適合您。例如：得舒飲食建議每天攝取4-5份水果，但若是糖尿病患可能會攝取過量。

攝取大量蔬菜時，若沒燙過，可能造成慢性腎臟病患出現高血鉀問題。

因此建議慢性病患者還是到醫院諮詢過營養師再嘗試。

（呂孟凡）