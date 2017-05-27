安全性行為 預防細菌性陰道炎

2017-05-27

文／曾翌捷

清潔不當、穿著悶熱不透氣的長褲，或是濫用抗生素，常會讓女性陰道內的「菌相」混亂，出現發炎反應。另外，門診病患也常表示，在親密行為過後，陰道炎特別容易發作。究竟親密關係是不是陰道炎的罪魁禍首之一？

根據澳洲學者蓮卡．沃德斯特奇爾（Lenka Vodstrcil）的研究，性行為對細菌性陰道炎的影響，長久以來可能都被低估了。

蓮卡的研究團隊以問卷方式訪問了過去6個月曾出現一次以上的細菌性陰道炎的女性，請她們回想在症狀發作前的日常行為。受訪的103位女性中，最常被提到的誘發因子就是性行為，尤其是未使用保險套的性行為。

其餘的誘發因子才依序是一般所熟知的壓力、生理期，及飲食習慣的改變。

研究團隊也邀請了其中52位受訪者，請她們每3個月提供一次陰道「常在菌」的採集樣本及性生活日誌，為期一年，供研究團隊分析性生活與陰道「常在菌叢」變化的關聯性。

研究結果顯示，經過沒有使用保險套的性行為，受訪者的陰道菌叢中，「陰道加德納菌（Gardnerella vaginalis ）」的比例會明顯上升，而陰道加德納菌已經被證實是細菌性陰道炎的主要致病菌。

研究團隊推測：可能是因為性行為過程中，伴侶所分泌的體液及精液會破壞陰道內的酸鹼平衡，不利陰道益菌的生長，讓陰道加德納菌得以快速滋生。

另外，性行為過程中，來自伴侶生殖器的菌叢，也會改變原本陰道內的「正常菌落」而誘發免疫反應，造成發炎現象。這個現象在受試者改變性伴侶時尤其明顯。

原因歸咎於不同性伴侶的生殖器所帶有的「常在菌落」不同，所以在適應的過程中，會特別容易誘發陰道炎的產生。

因此，全程使用保險套不僅可以降低意外懷孕的機會，也可減少來自伴侶體液及皮膚「常在菌」的干擾，以避免陰道發炎。（作者為高雄馨蕙馨醫院婦產科主治醫師）