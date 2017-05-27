養生粽真健康？ 有腎病要謹慎吃

2017-05-27

記者陳建志／台中報導

隨著養生風氣盛行，不少民眾改吃五穀養生粽過端午，不過醫師提醒，因五穀米含有高磷、高鉀，並富含纖維，腎臟病、糖尿病、痛風、消化功能不好的患者，以及剛接受過腸胃手術者，不宜多吃，以免增加腎臟、腸胃負擔，除建議適量食用，更要細嚼慢嚥，才能過個沒負擔的端午佳節。

烏日林新醫院胃腸肝膽科主任魏宏宇表示，傳統粽子因高油脂、高熱量，讓不少民眾改吃養生粽，但因不少養生粽都是將糯米改成糙米、燕麥的五穀米，五穀米含有高磷、高鉀，對於腎臟病患者來說，恐怕會造成過多的磷累積在體內，易導致血管硬化，影響健康。

魏宏宇表示，剛接受過腸胃手術的人，須多日吃低渣飲食，傳統肉粽或五穀粽，都會造成腸胃負擔，最好忌口。尤其是傳統粽子的糯米黏性高，容易產生脹氣、消化變慢，五穀粽也因富含粗纖維，對於消化功能不好的民眾也會引發腸胃不適。

此外，部分養生粽為避免油脂過高，會將五花肉換成干貝、鮑魚、花枝等海鮮，易造成尿酸升高，高尿酸、痛風患者一定要適量食用；糖尿病患者若吃傳統糯米粽，易造成血糖飆高，雖可吃五穀粽，一餐也不要超過一個。

魏宏宇提醒，吃粽子時除了避免過量，也應搭配蔬菜一起吃。飯後也可以吃鳳梨、木瓜、香蕉、奇異果等富含消化酵素的水果幫助消化，並促進腸胃蠕動。