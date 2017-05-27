天氣多變化 小心流感上身

2017-05-27

圖‧文／周虹紅

今年4月，一名4個月大的嬰幼兒，因發燒40度以上、呼吸喘至急診就醫。醫師診斷為「A型流感」住進病房，住院一週仍持續高燒不退，藉拍背配合抽痰、克流感及抗生素使用，體溫逐漸穩定，呼吸喘的情形也獲得控制。

出院前，他的媽媽及奶奶也都出現了流感症狀，追究原因不外乎口罩配戴方式錯誤及未徹底洗手所致。

流感為急性病毒性呼吸道疾病，主要致病原為流感病毒，常見的症狀為高燒2至3日、頭痛、肌肉痠痛、倦怠感、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水及痰多，極易引發肺炎、中耳炎、鼻竇炎、腦炎等併發症，嚴重時會致死。

如何正確預防流行性感冒呢？世界衛生組織建議，按時接種流感疫苗，是預防流感併發症最有效的方式。此外，個人衛生也相當重要，在觸摸口、鼻及眼部之前，或觸摸公共設施後，應使用肥皂徹底洗淨雙手，洗手範圍應包括：手心、手背、指縫、指尖及手腕前1/3，整個洗手過程須搓揉40-60秒。

出入公共場所或人潮擁擠的環境要記得配戴口罩，且要將口鼻完全覆蓋，鼻樑處須按壓緊貼鼻部，方能達到良好的保護效果（如圖）。

應保持室內空氣流通，避免前往人多及空氣流通欠佳之公共場所，注意天氣變化增減衣物，多喝水、攝取均衡飲食、規律運動、充足睡眠與休息，才能避免流感上身。

（作者為衛生福利部桃園醫院內科病房護理師）