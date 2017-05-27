主動脈剝離誤為扭傷 輕忽血壓控制險喪命

記者蔡淑媛／台中報導
61歲的何先生是高血壓患者，必須長期吃藥控制血壓。但是他上個月藥都吃光了，他就自行停藥4天，沒想到日前睡午覺時，背部突然出現撕裂般抽痛，他以為是扭傷，不以為意。直到隔天腹脹難忍，才就醫，竟是主動脈剝離。
林新醫院心臟血管外科主任周宏滔指出，何先生主動脈剝離是從連結心臟的升主動脈，經過胸部、腹部到下腹部的股動脈，軀幹整條主動脈都剝離，長度超過60公分。緊急開刀置換人工血管和放置支架，期間輸血3,000-4,000CC。
何先生術後第3天併發肺炎、呼吸窘迫，合併心、肝、腎都衰竭，必須緊急以葉克膜救命。但是林新醫院急重症中心執行長林明輝發現，何先生的主動脈都剝離了，只能從右鎖骨下動脈接人工血管，裝葉克膜。
林明輝說，主動脈剝離使用葉克膜風險大，但為了救命必須放手一搏。裝置期間讓葉克膜的轉速變慢，並控制強心劑和抗凝血藥的用量，救治6天後拆除，上週順利出院，器官恢復功能，幾乎沒有後遺症。
何先生昨天分享經驗並感謝醫師，讓他能幸運逃過鬼門關，獲得重生。現在他積極復健，能走路、騎車運動，還能踢球，恢復良好，現在一定乖乖按時服藥、量血壓，不敢偷懶。
周宏滔指出，高血壓控制不佳，會導致心臟主動脈無法承受壓力而破裂、剝離，雖然不常見，但一旦發生主動脈剝離，致死率達80%，尤其像這類侵犯到升主動脈，不治療的致死率是100%，手術僅70%存活，有半數也有後遺症。他提醒，高血壓不會有明顯症狀，容易忽視，必須規則服藥、量血壓，採取低鹽、低鈉飲食和適當運動。