| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

竄改感冒液效期 天良董座承認了

2017-05-27

〔記者黃捷、賴筱桐、方志賢／綜合報導〕「天良諾克治病感冒液」竄改有效期再販售，天良生物科技負責人紀元章昨天前往士林地檢署說明，訊後諭令無保請回，紀元章步出地檢署時，面色凝重坦承改標，承諾讓消費者以2倍買價退貨，並兩度鞠躬道歉說「對不起」。

即起受理2倍退費

新北市衛生局24日在天良公司發現有1524瓶感冒液疑似刮除舊標籤批號及有效期，重新貼上新標籤，涉嫌違反「藥事法」，立即封存現場16萬瓶感冒液，移送檢方偵辦。檢方經比對「天良諾克治痛感冒液」瓶身及上游廠商批號資料，果然與現場部分藥品不吻合，昨傳喚紀元章及負責貼標的女員工到案，要求他們提供進銷貨資料、交易憑證等，釐清藥品改標流程、數量及流向。

初步調查，業者因銷量不好才這麼做，約從2013年開始改標，有效期每次延長2年至2年半，但因該款感冒液每瓶售價才15元，業者卻投入人力改標，效益有限，檢方擔心不只感冒液被改標，將擴大追查其他藥品。紀元章則強調公司商品中，只有「天良諾克治病感冒液」曾改標。

已下架11999瓶

檢方指出，稽查當天及應訊時，紀元章都承認犯行、態度配合，認為他無逃亡、串供之虞，沒有強制處分必要。

紀元章說，消費者可憑空瓶、空盒或發票任一，至原銷售處或全省銷售藥局退貨，將補償原買價2倍金額，處理期限至今年12月31日止。 天良退貨專線：0800-251-195。

新北市衛生局副局長許朝程表示，所有販賣天良「諾克治痛感冒液」的下游通路商150家，昨天中午都已全數查核完畢，總計下架11999瓶。高市衛生局昨清查960家藥局，74家有購入此藥品，共已下架5981瓶。

廣告
  • 天良董座紀元章鞠躬道歉。（記者黃捷攝）

    天良董座紀元章鞠躬道歉。（記者黃捷攝）

  • 天良董座紀元章。（記者黃捷攝）

    天良董座紀元章。（記者黃捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天良 感冒液 竄改效期
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
好清爽✧筊白筍糕
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：竄改感冒液效期 天良董座承認了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.