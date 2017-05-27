竄改感冒液效期 天良董座承認了

2017-05-27

〔記者黃捷、賴筱桐、方志賢／綜合報導〕「天良諾克治病感冒液」竄改有效期再販售，天良生物科技負責人紀元章昨天前往士林地檢署說明，訊後諭令無保請回，紀元章步出地檢署時，面色凝重坦承改標，承諾讓消費者以2倍買價退貨，並兩度鞠躬道歉說「對不起」。

即起受理2倍退費

新北市衛生局24日在天良公司發現有1524瓶感冒液疑似刮除舊標籤批號及有效期，重新貼上新標籤，涉嫌違反「藥事法」，立即封存現場16萬瓶感冒液，移送檢方偵辦。檢方經比對「天良諾克治痛感冒液」瓶身及上游廠商批號資料，果然與現場部分藥品不吻合，昨傳喚紀元章及負責貼標的女員工到案，要求他們提供進銷貨資料、交易憑證等，釐清藥品改標流程、數量及流向。

初步調查，業者因銷量不好才這麼做，約從2013年開始改標，有效期每次延長2年至2年半，但因該款感冒液每瓶售價才15元，業者卻投入人力改標，效益有限，檢方擔心不只感冒液被改標，將擴大追查其他藥品。紀元章則強調公司商品中，只有「天良諾克治病感冒液」曾改標。

已下架11999瓶

檢方指出，稽查當天及應訊時，紀元章都承認犯行、態度配合，認為他無逃亡、串供之虞，沒有強制處分必要。

紀元章說，消費者可憑空瓶、空盒或發票任一，至原銷售處或全省銷售藥局退貨，將補償原買價2倍金額，處理期限至今年12月31日止。 天良退貨專線：0800-251-195。

新北市衛生局副局長許朝程表示，所有販賣天良「諾克治痛感冒液」的下游通路商150家，昨天中午都已全數查核完畢，總計下架11999瓶。高市衛生局昨清查960家藥局，74家有購入此藥品，共已下架5981瓶。