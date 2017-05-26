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不看醫師亂擦藥 雙腿敗血症險送命

2017-05-26

記者李忠憲／台中報導

有病還是要正確就醫！

6旬退休的黃姓女老師害怕上醫院，只要生病都自己買成藥來使用。一年多前她的小腿長水泡，她自己亂塗成藥，結果造成雙腿敗血症，休克送醫，差點沒命。

醫師提醒民眾，生病還是要循正確管道就醫，才能對症治療，不至於延誤病情。

退休老師怕上醫院 健保都沒用

退休多年的黃姓女老師沒結婚，與家人同住，她因不愛上醫院，健保卡從未使用過，平時如果有病痛，會自行到中、西藥房拿成藥治療。

她在一年多前，左小腿莫名長出一顆小水泡，不久後水泡就腫得像10元硬幣大。她一如往常先到西藥房買藥膏擦，藥師當下還提醒她一定要去醫院看醫師，但她仍堅持自己抹藥。結果水泡變成傷口，開始潰爛發炎，蔓延至雙腳，家人雖苦勸就醫，但她卻擔心如果去看醫師，雙腳會被截肢，只願求助中西藥。

她前後換多種藥膏，還轉向中藥行求診，傷口卻越來越嚴重，讓她不敢出門，一個多月前突然昏迷，家屬立刻將她送往衛福部豐原醫院急救。

豐原醫院傷口照護科主任陳明澤表示，黃婦入院時已出現休克性敗血症，白血球數高達2萬多，血壓僅剩60幾，再拖延可能會喪命。

身高僅150幾公分的她，體重僅剩30多公斤，身體十分虛弱，經住院接受水刀清創手術，傷口才逐漸復原，免於截肢風險，體重也逐漸回升。

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  • 醫師以水刀為患者清創。（記者李忠憲翻攝）

    醫師以水刀為患者清創。（記者李忠憲翻攝）

  • 患者治療一個多月後，好轉許多。（記者李忠憲攝）

    患者治療一個多月後，好轉許多。（記者李忠憲攝）

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