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許達夫涉醫療廣告 台中衛生局將開罰

2017-05-24

〔記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導〕許達夫在個人臉書指稱豬哥亮做了最壞示範是「西醫給以恐怖的手術及化療加速他的死亡」，並附上診所預約電話、要癌患到診所找他詳談。診所所在地的台中市衛生局表示，非醫療機構提供醫療廣告，違反醫療法，將開罰五萬到廿五萬；另也涉及不當招攬和誇大醫療效果，將蒐證調查，如有違法將予查處。

將調查是否涉及不當招攬和誇大療效

衛福部醫事司科長呂念慈表示，非醫療機構不得為醫療廣告，即使是醫師，也不能用個人名義做廣告，許達夫違反醫療法規定，已要求台中衛生局追查。台中市衛生局昨天前往許達夫的診所稽查，未發現特殊產品，許達夫回應患者有需要時，會介紹廠商。

至於許達夫提供的治療有無問題？呂念慈指出，目前不清楚實際療程，受害民眾須提告，否則主管機關很難介入。

台灣腸癌病友協會榮譽理事長、中國醫大附設醫院外科部副部長王輝明表示，不清楚所謂自然療法內容，無法認同可治癌的說法，但患者會相信這些宣稱，可能本身怕開刀或某種堅持，未必能完全怪提供資訊者，呼籲病患相信專業、接受正規治療。

三軍總醫院血液腫瘤科主任何景良說，自然療法並無科學根據，資訊提供者很可能誤解患者，萬一又出書，更將讓人錯信都會有效果，「實在不太好」，癌症病人應接受正規療程。

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  • 許達夫開設許醫師自然診所。（記者蔡淑媛翻攝）

    許達夫開設許醫師自然診所。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 許達夫的診所，外牆貼有電解水設備海報。（記者蔡淑媛翻攝）

    許達夫的診所，外牆貼有電解水設備海報。（記者蔡淑媛翻攝）

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