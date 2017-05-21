更年期眼睛乾又澀 中醫調理好亮眼
文／陳瑩陵
53歲的王太太最近一年出現半夜潮熱、盜汗等症狀，睡眠品質變得很差，一早醒來時，眼睛更是乾澀到張不開，不但嚴重影響她白天的工作，她也擔心這樣下去，視力退化的情形會不會越來越嚴重，於是到中醫門診諮詢治療。
透過中藥改善更年期體質，不但睡眠品質改善，眼睛乾澀的情況也緩解不少，對視力減退的擔心連帶減輕許多。
乾眼症常見於更年期及停經後婦女，現代研究發現，更年期前後荷爾蒙的變化，會導致淚液品質下降，眼睛容易出現乾澀、異物感、眼睛紅、癢等情形，研究調查顯示，停經後的女性罹患乾眼症的比例甚至高達60%。
從中醫觀點來看，女性更年期前後與乾眼症的發生很有關係，中醫認為女子以「肝」為先天，肝主藏血，主疏泄，與女性月經來潮、更年期等息息相關。
中醫認為「肝開竅於目」，因此若肝血不足，眼睛失於濡潤，便會有眼睛乾澀、視力減退的情形；肝腎同源，腎主先天，與年齡增加所產生的身體機能退化有關，因此女性更年期期間或停經後所發生的乾眼症，可運用養肝血、補腎水的中藥，例如：山茱萸、熟地、枸杞子、當歸、白芍等，並考量更年期相關不適的情形，佐加清虛熱藥材。
根據您的個人體質對症下藥，對於治療更年期或停經後的眼睛乾澀、視力減退，具有一定療效，能幫助您大大改善生活品質，重新恢復「睛」彩人生！
◎中藥藥膳《養肝濡目藥膳》
●食材：雞肝或豬肝適量。
●中藥材：枸杞子5錢、當歸2錢、熟地2錢、川芎0.5錢、生薑5片、紅棗5粒。
●作法：先熬煮中藥液，再加入適量食材煮熟，最後倒入適量米酒煮沸約一分鐘即可食用。
●禁忌：如果有感冒、咽喉疼痛、發燒者不適合食用；高血脂症、腸胃易消化不良，請酌量食用。
●注意：若有更年期潮熱、盜汗症狀者，請先諮詢專業中醫師，並以處方調理治療。
（作者為彰化基督教醫院中醫部主治醫師）
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