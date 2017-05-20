匿名檢舉蝦味先 恐領嘸獎金

2017-05-20

〔記者洪定宏、黃良傑／高雄報導〕裕榮公司生產「蝦味先」使用過期三年原料，遭民眾檢舉，傳出檢舉人原本應可領到鉅額獎金，但因檢舉時沒具名，獎金恐飛了！

知名老牌零食「蝦味先」驚爆使用逾期原料製作，引發輿論譁然，依據「高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法」，檢舉人可獲得裁定實收罰款的六十％，但因這次檢舉人沒有具名，獎金發不出去。

高市衛生局食品衛生科長陳建榮表示，依照獎勵辦法，檢舉人必須提供真實姓名、身分證字號、電話及住址等資料，到目前為止，高雄發出的最高檢舉獎金，為去年的九萬多元。

這次的檢舉人只在三月卅一日打了一次電話到衛生局，當時不願留姓名，所以無法發出獎金。不過，民眾仍可在事後提出證明，主張自己是檢舉人，衛生局會依規定審核。

陳建榮指出，蝦味先案要裁罰多少，尚在評估中，且業者可以訴願或打行政官司，必須等法院裁定，依實際收到的罰款，發放六十％獎金給檢舉人。

據了解，以頂新案為例，雖然最高可裁罰到兩億元，但高雄衛生局只裁罰五千萬元，業者目前還在打行政官司。依照經驗，蝦味先案不會裁罰到兩億元。

檢傳喚裕榮88歲負責人洪宗喜

高雄檢調昨也到裕榮公司與負責人洪宗喜住處搜索，查扣電腦與進料、出貨帳冊，晚間傳喚八十八歲的洪宗喜及員工等八人到案，漏夜偵訊中。

高雄檢調前日已約談蘇姓廠長等，共七人到案，都推稱並非故意使用過期原料，檢調懷疑可能有人事前指點，規避「故意詐欺」相關刑責，昨天再傳八人，包括負責人洪宗喜。