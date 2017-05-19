包粽包出網球肘 震波療法解痠痛
記者陳建志／台中報導
端午節將至，有一些主婦忙著洗粽葉、炒糯米包粽子，讓家人可以吃到衛生又美味的粽子。不過，近來醫院卻出現不少人因包粽子，手臂痠痛無力就醫。醫師診斷發現是罹患「肱骨外上髁炎」，也就是俗稱的「網球肘」，所幸經體外震波治療後，重展歡顏。
醫師提醒，若不積極治療恐造成肌腱鈣化，甚至會導致發炎軟組織纖維化或肌腱斷裂。
亞大醫院復健部部長周立偉表示，吃一顆粽子可能不到5分鐘就吃完，但是自己包粽子得從洗粽葉、準備原料、炒香糯米到把糯米、配料裝在粽葉裡，再綁成粽子，十分費工且費力。要綁好一串粽子，得要頻繁且重複使用雙手的力量，不少媽媽因此手臂痠痛無力，想要提重物都提不起來。
周立偉說，近來就醫的患者出現的共同症狀都是手肘外側痠痛、前臂無力，當手腕用力伸展時，還會感到劇烈疼痛，罹患了「肱骨外上髁炎」，也就是俗稱的「網球肘」。
「網球肘」是肌腱炎的一種，主要是手腕使力不當，造成伸腕肌腱發炎。當力量從肌腱傳達到手肘外側時會感到疼痛，不及時治療，恐造成肌腱鈣化。嚴重時，還會導致發炎軟組織纖維化或肌腱斷裂。若因疼痛不敢動，甚至會造成周邊肌肉萎縮。
周立偉說，治療「網球肘」可使用藥物、打針、超音波、雷射、向量干擾等物理治療，以及體外震波治療。
如果民眾急著繼續綁粽子，或者沒時間每天復健，會建議接受「聚焦式體外震波療法」，利用高能量震波，針對深淺程度不同的軟組織，給予強弱不等的能量，促使微血管增生，並加速軟組織再生及修復，患者每週只要接受一次治療，每次時間約15至20分鐘，連續做3個星期後，症狀就可大幅緩解。
周立偉建議，在運動或包粽子前，不妨做一些牽拉運動緩解肌肉痙攣及疼痛，也可在前臂戴上「網球肘護肘」。民眾如果擔心使用問題，建議可至復健科門診，請教醫師後再購買。
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