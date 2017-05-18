| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 生活

謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補

2017-05-18

記者黃文瑜／台南報導

老一輩人常說，「女性生理期後要進補，才能補足氣血」，很多人也會自行購買「四物湯」飲用，不過中醫師提醒，四物湯並非唯一補血飲品，杜仲茶、桂圓紅棗茶、補血蔬果都可以讓女性恢復元氣補血。需注意的是，每個人的體質不同，並非都適合以四物進補，甚至相同中藥材也需適度增減，建議女性照醫師指示進補，以免「越補越大洞」。

生理期後可多吃補血蔬果

奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀表示，就中醫而言，女性生理期後，體內的氣血會呈現比較低落的狀態，因此生理期過後，適當補血是符合中醫理論的養生方式。

俗稱的四物是當歸、川芎、地黃、芍藥四種藥材，雖是中醫補血的基本方，但是中醫師在使用上，大多會根據病人的情況，適當地加減一些藥材，並非民眾自行抓藥就能養生。

除了四物湯以外，廖芳儀指出，還有其它補血飲品可以食用，偏於腎虛寒冷體質的婦女還可以選擇杜仲茶或是桂圓紅棗茶；偏於容易疲倦的氣虛體質，反而要選擇當歸黃耆等藥材才是對症。

另外，有些婦女本身體質就偏於燥熱，反而不需要在生理期過後補血；不同體質適合的飲品不同，如何喝得健康一定要遵照醫師指示。

廖芳儀強調，有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症等病症的病人，千萬不能以四物進補，否則會提供瘤囊腫增生的養分；生理期後適當補充葡萄、蘋果、芝麻、紫菜、櫻桃、蔓越莓、紅鳳菜、紅莧菜等補血的蔬果，也是非常適合的食療方式。

廣告
  • 女性生理期過後，不是所有人都適合喝四物湯。 （奇美醫學中心提供）

    女性生理期過後，不是所有人都適合喝四物湯。 （奇美醫學中心提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.