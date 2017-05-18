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謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補
2017-05-18
記者黃文瑜／台南報導
老一輩人常說，「女性生理期後要進補，才能補足氣血」，很多人也會自行購買「四物湯」飲用，不過中醫師提醒，四物湯並非唯一補血飲品，杜仲茶、桂圓紅棗茶、補血蔬果都可以讓女性恢復元氣補血。需注意的是，每個人的體質不同，並非都適合以四物進補，甚至相同中藥材也需適度增減，建議女性照醫師指示進補，以免「越補越大洞」。
生理期後可多吃補血蔬果
奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀表示，就中醫而言，女性生理期後，體內的氣血會呈現比較低落的狀態，因此生理期過後，適當補血是符合中醫理論的養生方式。
俗稱的四物是當歸、川芎、地黃、芍藥四種藥材，雖是中醫補血的基本方，但是中醫師在使用上，大多會根據病人的情況，適當地加減一些藥材，並非民眾自行抓藥就能養生。
除了四物湯以外，廖芳儀指出，還有其它補血飲品可以食用，偏於腎虛寒冷體質的婦女還可以選擇杜仲茶或是桂圓紅棗茶；偏於容易疲倦的氣虛體質，反而要選擇當歸黃耆等藥材才是對症。
另外，有些婦女本身體質就偏於燥熱，反而不需要在生理期過後補血；不同體質適合的飲品不同，如何喝得健康一定要遵照醫師指示。
廖芳儀強調，有子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症等病症的病人，千萬不能以四物進補，否則會提供瘤囊腫增生的養分；生理期後適當補充葡萄、蘋果、芝麻、紫菜、櫻桃、蔓越莓、紅鳳菜、紅莧菜等補血的蔬果，也是非常適合的食療方式。
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